Economía y Política

¿Cuáles colegios destacan entre las mejores notas para optar por las carreras mejor pagadas?

El Científico de Alajuela figura entre los centros educativos con más estudiantes cuyos resultados en la PAA les permitían competir por un cupo en cinco carreras con salarios promedio superiores a ¢1,4 millones mensuales

Por Tatiana Soto Morales

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Ingeniería en Computadores, Ciencias Actuariales y Ciencias de la Computación encabezan el listado de las disciplinas profesionales mejor remuneradas de Costa Rica, con salarios promedio mensuales superiores a ¢1,5 millones, según la Radiografía Laboral 2025 del Observatorio Laboral de Profesiones (OLaP), del Consejo Nacional de Rectores (Conare).








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Especial de Colegios 2027Carreras mejor pagadas
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.