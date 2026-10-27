¿Cuáles colegios destacan entre las mejores notas para optar por las carreras mejor pagadas?

Ingeniería en Computadores, Ciencias Actuariales y Ciencias de la Computación encabezan el listado de las disciplinas profesionales mejor remuneradas de Costa Rica, con salarios promedio mensuales superiores a ¢1,5 millones, según la Radiografía Laboral 2025 del Observatorio Laboral de Profesiones (OLaP), del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

Si se amplía la selección a las cinco carreras con mayores ingresos promedio, el salario mensual parte de ¢1,4 millones. Además de las tres primeras, el grupo incluye Medicina e Ingeniería de Materiales, disciplinas que se imparten en la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Pero acceder a estas profesiones exige superar un proceso de admisión competitivo. En las universidades estatales, el resultado de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) permite determinar qué aspirantes pueden concursar por una carrera, aunque obtener una nota competitiva no garantiza la admisión. La cantidad de cupos disponibles y la posición de cada estudiante frente a los demás postulantes también determinan quiénes consiguen ingresar.

¿Cuáles colegios aportaron más estudiantes con notas que les permitían competir por un espacio en las cinco carreras mejor pagadas del país?

En Ingeniería en Computadores, la disciplina con el salario promedio más alto, el Colegio Científico de Alajuela encabezó la lista de centros educativos con más aspirantes entre las 100 mejores notas consideradas para optar por uno de los cupos disponibles en el TEC, con ocho estudiantes. Le siguió el Colegio Científico de San Pedro, con siete.

EF analizó las notas anonimizadas de los estudiantes procedentes de colegios públicos y privados que realizaron el examen de admisión para el periodo 2025-2026 de la UCR y el TEC.

Los colegios científicos destacan entre los resultados más altos en las PAA. (Marvin Caravaca)

Las carreras con mayores salarios

La competencia por ingresar varía según la disciplina y la cantidad de espacios disponibles. Entre las cinco carreras analizadas, Ciencias Actuariales tuvo la oferta más reducida, con 46 cupos.

Esta carrera se imparte únicamente en la UCR. El Colegio Científico de Alajuela volvió a destacar entre los centros educativos de los que proceden los aspirantes con notas competitivas, con seis estudiantes. Le siguieron el Colegio Científico de San Vito, con cinco, y el Colegio Santa María de Guadalupe, con cuatro.

Los resultados de estos estudiantes les permitían concursar por un espacio, pero no necesariamente significan que hayan obtenido la admisión definitiva.

Ciencias Actuariales también figura entre las profesiones con mayores remuneraciones del país. Las personas graduadas en esta disciplina registran un salario promedio mensual de ¢1,677 millones, de acuerdo con la Radiografía Laboral 2025 del OLaP.

La oferta limitada de profesionales con esta formación es uno de los factores que contribuyen a explicar esos ingresos, según Olman Madrigal, investigador del observatorio.

“Los egresados de Ciencias Actuariales provienen, solamente, de la UCR al ser la única universidad que ofrece la carrera. Si la empresa anda buscando ese tipo de profesional tan específico, obviamente la oferta va a ser muy reducida; esto provoca que las empresas deban ofertar un poquito más alto para poder obtener un recurso de esta naturaleza”, explicó.

La presencia de algunos de estos centros educativos también sobresale en Ciencias de la Computación, carrera que ofrece la UCR. El Colegio Científico de Alajuela registró 18 estudiantes con notas que les permitían competir por un cupo; el Colegio Santa María de Guadalupe aportó ocho y el Colegio Científico de San Vito, siete.

El Colegio Científico de San Pedro y el Metodista también figuran entre los centros educativos con mayor presencia en el conjunto de las cinco carreras analizadas. Estos resultados permiten identificar instituciones que aportan aspirantes con calificaciones competitivas en distintas disciplinas, aunque para determinar cuáles tienen mayores probabilidades de admisión sería necesario conocer también cuántos estudiantes de cada colegio participaron en el proceso y cuántos consiguieron ingresar.

Tipo de colegio

La procedencia de los aspirantes con notas relativamente altas también permite observar diferencias entre las carreras. En Medicina, para el proceso de admisión 2025-2026 se habilitaron 113 cupos.

Del total de representantes de instituciones educativas cuyos resultados les daban la posibilidad de competir por uno de esos espacios, el 57,14% correspondió a colegios públicos y el 41,26% a centros privados. El porcentaje restante correspondió a una persona que cursó sus estudios secundarios en el extranjero.

En Ingeniería de Materiales, carrera que se imparte únicamente en el TEC, la distribución fue distinta. Entre los representantes de colegios que obtuvieron las 72 mejores notas consideradas en el análisis, el 54,5% provenía de instituciones privadas o subvencionadas, mientras que el 45,5% correspondía a la educación pública.

Los resultados muestran que la procedencia educativa de los aspirantes con notas competitivas varía según la carrera. En ese panorama, el Colegio Científico de Alajuela fue el caso más consistente del análisis: sus estudiantes destacaron por sus notas en las cinco carreras, al situar al centro educativo en el primer lugar de todas las clasificaciones.