Economía y Política

¿Cuáles mujeres han sido presidentas de la Asamblea Legislativa en su historia? La más reciente es Yara Jiménez

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Por Redacción EF

La diputada Yara Jiménez Fallas, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), fue elegida este 1.° de mayo de 2026 como presidenta de la Asamblea Legislativa con los 31 votos del oficialismo, convirtiéndose en la quinta mujer en ocupar ese cargo desde que Rose Marie Karpinsky Dodero lo hizo por primera vez en 1986.








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