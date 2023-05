¿Cuáles partidos ganaron o perdieron tras la sesión legislativa del 1.° de mayo?

Este 1.° de mayo los diputados eligieron, sin grandes sorpresas, al Directorio Legislativo 2023 – 2024, liderado por el liberacionista Rodrigo Arias, quien asume la presidencia por segundo año consecutivo tras obtener 44 votos.

De esta forma se cumplió con el acuerdo entre partidos -del cual no participaron ni el Frente Amplio ni el Liberal Progresista- para que el verdiblanco siga liderando el congreso.

“Ahora que iniciamos este segundo año, es el más importante para tratar de lograr acuerdos realmente transformativos y de mayor calado para caminar y enfrentar los retos que tiene hoy Costa Rica”, declaró Arias tras la elección.

Rodrigo Arias, de Liberación Nacional, tendrá un segundo año al frente de la Asamblea Legislativa. Foto: Jose Cordero. (Jose Cordero)

La presidencia es uno de los tres puestos principales del directorio, seguido de la primera y segunda secretaría.

Estos roles cumplen un papel fundamental en el quehacer legislativo y la toma de decisiones, de ahí el interés de los partidos por ocupar esas plazas.

La socialcristiana María Martha Carballo (45 votos) resultó electa para la primera secretaría, mientras que la segunda será ocupada por el oficialista Manuel Morales (42 votos), lo que significa que serán los mismos partidos quienes tendrán los cargos titulares del Directorio Legislativo.

A diferencia del año anterior, Carballo sustituye a su compañera de fracción Melina Ajoy, mientras que Morales releva a la también oficialista Luz Mari Alpízar.

Los otros tres puestos del directorio (vicepresidencia, primera prosecretaria y segunda prosecretaría) son conocidos como suplentes, pues estos últimos entran en funciones sí y solo sí los titulares se ausentan.

La vicepresidencia seguirá a cargo de Gloria Navas de Nueva República, quien repite en el puesto; Rosaura Méndez, de Liberación Nacional será la primera prosecretaria (ya estuvo el periodo anterior como segunda prosecretaria) y el socialcristiano Carlos Andrés Robles en la segunda prosecretaría.

De esta manera, el bloque de oposición seguirá asentado en los puestos principales de decisión de la Asamblea y el partido de gobierno se quedó con solo un puesto, que también es relevante.

“Tenemos una Asamblea Legislativa cuyo balance general es neutro porque no hay necesariamente hay grandes ganadores ni perdedores; hay ganancias relativas para este segundo año, que es importante, ante un gobierno que continua sin estrategia y sin conducción política”, explicó Gustavo Araya, analista político.

Una radiografía de los partidos

“Liberación Nacional es el rotundo ganador, merced no solo de sus posiciones si no también de sus diputaciones, que le permite mantenerse en la negociación sea cual sea los grupos que se definan en la Asamblea, pero pierde relativamente con las diputaciones que no dieron su apoyo a Gloria Navas”, agregó Araya.

Por otro lado, tanto el Frente Amplio como el Liberal Progresista (PLP), son relativos ganadores según el politólogo pues se separaron de los acuerdos con el resto de partidos, pero empiezan a trabajar una agenda y un perfil propio como fracción.

Otro de los detalles interesantes fue que la Unidad Social Cristiana ganó un puesto adicional en el directorio (la segunda prosecretaría).

En cuanto al partido oficialista tuvo contrastes en esta elección.

“No logra más que un espacio en el directorio, pese a que hubo una salida del Liberal Progresista. En términos netos mantiene una posición importante”, destacó Araya.

Para Benavides la fracción obtuvo una ganancia pues: “tiene presencia en el Directorio, pero no toda la responsabilidad de la construcción y la viabilidad de la política pública”, apuntó.

Las sorpresas no faltaron…

Conforme se acercaba la fecha de la elección, ya se perfilaban los acuerdos para los principales puestos del Directorio, sin embargo, este 1.° de mayo las sorpresas no faltaron.

El mandatario Rodrigo Chaves instó al partido de gobierno a votar por Arias este lunes, sin embargo, Ada Acuña, una de las diputadas oficialistas rompió el acuerdo y votó en favor del liberal Gilberto Campos, otro de los candidatos a la presidencia del Congreso.

“En relación del voto disidente de Ada Acuña, ella consideró que el mejor candidato para ocupar esa silla era Gilberto Campos, apostando a la renovación de liderazgo. Podemos ver también que en algunas ocasiones no respetan líneas de fracción por criterios propios, lo cual es completamente aceptable”, indicó la analista legislativa Kattia Benavides.

También, en la elección de Navas como vicepresidenta, dos legisladores liberacionistas se separaron de la línea de fracción y dieron su apoyo al liberal Jorge Dengo.

La causa del cambio de voto está relacionada por su oposición a un proyecto contra el crimen organizado, propuesto precisamente por Navas.

Finalmente, otros tres votos disidentes se dieron en la elección de Manuel Morales, nuevamente por parte de la fracción verdiblanca.

Este año por primera ocasión se pudo conocer abiertamente por quién votó cada diputado gracias a la implementación del voto público.

Acuerdos serán fundamentales de cara al segundo año

Visto lo visto en la sesión del lunes, los jefes de las fracciones concuerdan con que los acuerdos serán necesarios para el segundo periodo de los diputados y han dejado claras sus prioridades en cuanto a proyectos.

Seguridad ciudadana, economía, competitividad y educación son parte de los ejes sobre los cuales se estarán enfocando las iniciativas de los diputados en los próximos meses, luego de un primer año que ha sido catalogado como “ligero” en cuanto a proyectos de ley y marcado también por la curva de aprendizaje de los diputados.