Economía y Política

¿Cuáles son los cantones más eficientes para construir en Costa Rica? Nuevo ‘ranking’ del CFIA revela a los líderes y a los rezagados

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La agilidad en la tramitación de permisos de construcción es una medida clave de la competitividad y el clima de negocios de un país.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
permisos de construcciónmunicipalidadesCFIAtrámites
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.