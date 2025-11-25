Economía y Política

¿Cuáles son los cantones que concentran el PIB de Costa Rica? Esto dicen los datos del Banco Central

Conozca los diez cantones que concentraron el 58,1% del PIB nacional durante 2022, así como los que aumentaron y redujeron su peso en la producción

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) dio a conocer los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) cantonal 2022, corresponde a la actualización más reciente de los datos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Banco Central de Costa RicaBCCRPIB cantonal 2022Producto Interno Bruto
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.