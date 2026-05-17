Economía y Política

¿Cuán bueno es realmente Escazú para vivir? Esto dicen los datos

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Por Mathew Chaves

Escazú volvió a ubicarse entre los cantones con mejor desempeño del país en el Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024, elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR) y presentado oficialmente el 13 de mayo de 2026.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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