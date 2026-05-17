¿Cuán bueno es realmente Escazú para vivir? Esto dicen los datos

Escazú volvió a ubicarse entre los cantones con mejor desempeño del país en el Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024, elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR) y presentado oficialmente el 13 de mayo de 2026.

El estudio analiza 82 cantones mediante siete pilares relacionados con economía, gobierno local, infraestructura, empleo, innovación, actividad empresarial y calidad de vida. La medición busca identificar factores que fortalecen o limitan la competitividad local.

La evaluación colocó a Escazú en la segunda posición nacional con una calificación de 71,98 sobre 100, únicamente por detrás de Belén. El cantón además forma parte del reducido grupo de municipios clasificados dentro de la categoría de competitividad “Alta”.

Los resultados reflejan un comportamiento sostenido en variables económicas, conectividad e ingresos municipales, aunque también muestran diferencias importantes cuando se revisan algunos indicadores asociados con educación, mercado laboral y formación técnica.

Económico

El apartado económico apareció como la principal fortaleza de Escazú al obtener 80,4 puntos. Dentro de ese bloque, el indicador con mejor resultado fue el de egresos municipales per cápita, que alcanzó la nota máxima de 100 puntos dentro de la metodología utilizada por la UCR.

La medición también reflejó un fuerte dinamismo constructivo. El indicador de metros cuadrados de construcción por kilómetro cuadrado alcanzó 88,63 puntos, mientras que las exportaciones por trabajador llegaron a 76,48 puntos, uno de los registros más elevados del país.

El estudio además evaluó el consumo eléctrico per cápita, que obtuvo 56,49 puntos. Aunque la cifra quedó por debajo de otros apartados económicos, el resultado mantuvo a Escazú dentro de los cantones con mayor actividad productiva y comercial de Costa Rica.

Indicadores económicos destacados:

Egresos municipales per cápita: 100 puntos

100 puntos Metros cuadrados de construcción por km²: 88,63

88,63 Exportaciones por trabajador: 76,48

76,48 Consumo eléctrico per cápita: 56,49

Gobierno

El pilar de gobierno alcanzó una calificación de 75,27 puntos. Dentro de este bloque, Escazú obtuvo la nota máxima de 100 puntos en ingresos municipales per cápita, gasto municipal no administrativo y dependencia de transferencias del sector público.

La investigación también analizó la rapidez de los procesos municipales. En el indicador de días para conceder patentes comerciales, el cantón registró 48,21 puntos, mientras que las evaluaciones de impacto ambiental vinculadas a permisos de construcción alcanzaron 36,48 puntos.

Otro de los aspectos medidos fue la participación electoral. Escazú obtuvo 73,36 puntos en elecciones presidenciales y 44,13 puntos en municipales, una diferencia que reflejó menor involucramiento ciudadano en los comicios locales.

Datos relevantes del pilar gobierno:

Ingresos municipales per cápita: 100 puntos

100 puntos Gasto municipal no administrativo: 100 puntos

100 puntos Dependencia de transferencias públicas: 100 puntos

100 puntos Gasto en red vial cantonal por kilómetro: 100 puntos

Algunas rutas ubicadas en las zonas montañosas de Escazú todavía presentan desafíos de infraestructura y conectividad vial.

Infraestructura

El pilar de infraestructura registró 74,02 puntos y mostró algunos de los mejores resultados tecnológicos y de servicios básicos del cantón. El indicador de viviendas con acceso a internet obtuvo la calificación máxima de 100 puntos.

El acceso al agua potable alcanzó 96,91 puntos, mientras que las viviendas con acceso a electricidad por kilómetro cuadrado llegaron a 77,25 puntos. El estudio también destacó el porcentaje de vías tratadas y pavimentadas, que obtuvo 75,32 puntos.

Los indicadores vinculados a telecomunicaciones quedaron más rezagados. La velocidad de cobertura 3G y 4G registró 50,74 puntos, la cobertura móvil alcanzó 60,37 puntos y las llamadas completadas llegaron a 57,55 puntos.

Empresarial

Escazú obtuvo 66,01 puntos en el apartado empresarial. El estudio otorgó la máxima nota al índice de competencia, mientras que el índice de concentración de actividades alcanzó 94,29 puntos, uno de los resultados más sólidos del informe.

El indicador relacionado con entidades financieras por kilómetro cuadrado registró 41,91 puntos. Sin embargo, el potencial de exportación alcanzado por empresas obtuvo apenas 27,84 puntos, uno de los datos más bajos dentro de toda la evaluación cantonal.

Laboral

El componente laboral apareció entre los apartados con mayores desafíos al registrar 58,64 puntos. La cobertura de inglés en primaria alcanzó la nota máxima de 100 puntos, aunque otros indicadores educativos mostraron resultados considerablemente menores.

La cobertura de educación secundaria obtuvo 28,78 puntos, mientras que la matrícula terciaria llegó a 53,18 puntos. El estudio también evaluó la especialización de trabajadores en servicios e industria, apartado que alcanzó 66,92 puntos.

La tasa de crecimiento del empleo formal frente a la población económicamente activa (PEA) obtuvo 44,22 puntos.

La Parroquia San Miguel Arcangel forma parte de los principales puntos históricos y urbanos del cantón de Escazú. (Parroquia San Miguel Arcángel/Facebook)

Innovación

El pilar de innovación obtuvo una de las notas más altas de toda la evaluación con 79,99 puntos. El indicador de exportaciones de alta tecnología alcanzó 90,29 puntos, mientras que escuelas y colegios con acceso a internet registraron la máxima calificación de 100 puntos.

El porcentaje de matrícula terciaria en carreras de ciencia y tecnología llegó a 49,68 puntos. Aun así, el estudio mantuvo a Escazú entre los cantones con mejor desempeño nacional en innovación y transformación tecnológica.

Calidad de vida

La calidad de vida registró 69,54 puntos. Los indicadores vinculados a seguridad mostraron resultados elevados, ya que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes obtuvo 91,44 puntos y los robos y asaltos alcanzaron 94,81 puntos.

La esperanza de vida llegó a 76,68 puntos, mientras que el indicador de mitigación y prevención ambiental municipal obtuvo apenas 27,04 puntos, uno de los resultados más bajos de toda la evaluación realizada por la UCR.

Escazú en cifras