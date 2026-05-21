¿Cuán competitivo es Desamparados? Los datos muestran una mezcla de fortalezas y rezagos en este cantón de Costa Rica

Desamparados volvió a figurar entre los cantones con mejor desempeño relativo fuera del grupo líder del país, aunque el más reciente informe universitario sobre competitividad también dejó abiertas varias alertas.

El cantón josefino apareció en la posición 19 de 82 dentro del Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024, elaborado por la Universidad de Costa Rica (UCR) y publicado en 2026.

El ICC evalúa las condiciones de desarrollo de cada territorio mediante siete pilares: económico, gobierno, infraestructura, empresarial, laboral, innovación y calidad de vida.

La metodología utiliza una escala de 0 a 100 para medir variables relacionadas con empleo, servicios públicos, conectividad, desempeño empresarial, educación y gestión municipal.

Aunque Desamparados logró sobresalir en áreas ligadas con infraestructura y empleo, otros indicadores relacionados con economía y gobierno terminaron afectando la nota general del cantón.

El cantón se colocó dentro de los primeros 20 puestos nacionales del Índice de Competitividad Cantonal. (Municipalidad de Desamparados/Facebook)

Pilar infraestructura

El mejor resultado de Desamparados apareció en el pilar de infraestructura, que alcanzó 82,93 puntos, la nota más alta entre las siete áreas evaluadas.

El indicador de cobertura 3G y 4G obtuvo 100 puntos, mientras que el porcentaje de llamadas completadas alcanzó 86,7 puntos.

La velocidad de redes móviles registró 93,13 puntos, uno de los resultados más altos dentro de los componentes tecnológicos evaluados por la UCR.

El acceso a servicios básicos también mostró resultados elevados. El porcentaje de viviendas con agua potable llegó a 97,26 puntos.

Por su parte, las viviendas con acceso a electricidad por kilómetro cuadrado alcanzaron 74,51 puntos dentro de la evaluación territorial.

Cobertura 3G y 4G: 100 puntos

Agua potable: 97,26 puntos

Velocidad móvil: 93,13 puntos

Llamadas completadas: 86,7 puntos

Porcentaje de viviendas con internet: 65,84 puntos

El informe destacó la conectividad del cantón, aunque la infraestructura vial sigue apareciendo como un reto pendiente. (CNE/CNE)

Pilar laboral

El segundo mejor desempeño del cantón apareció en el pilar laboral, que obtuvo 69,33 puntos y superó el promedio nacional reportado en el informe.

La especialización de trabajadores en servicios e industria alcanzó 95,05 puntos, uno de los indicadores más altos de toda la evaluación cantonal.

La población económicamente activa (PEA) registró 90,23 puntos. La PEA corresponde al grupo de personas que trabaja o busca empleo activamente.

La matrícula terciaria obtuvo 80,95 puntos, mientras que la cobertura de inglés en primaria alcanzó 73,93 puntos.

El crecimiento del empleo formal frente a la PEA llegó a 36,93 puntos, uno de los datos más bajos dentro de este componente.

Especialización laboral: 95,05 PEA: 90,23 Matrícula terciaria: 80,95 Inglés en primaria: 73,93 Cobertura de educación secundaria: 38,87

Pilar calidad de vida

El pilar de calidad de vida alcanzó 64,68 puntos y mostró resultados mixtos en seguridad, salud y prevención ambiental.

La tasa de homicidios obtuvo 87,57 puntos, mientras que el indicador de robos y asaltos registró 87,8 puntos.

El indicador de habitantes por Ebáis alcanzó 62,11 puntos dentro del análisis territorial realizado por la universidad.

Sin embargo, la mitigación y prevención ambiental municipal llegó apenas a 14,59 puntos, uno de los registros más bajos para Desamparados.

La esperanza de vida alcanzó 71,32 puntos, manteniendo al cantón por encima de varios territorios evaluados en esta dimensión.

Pilar innovación

El componente de innovación obtuvo 49,98 puntos y reflejó diferencias importantes entre educación tecnológica y exportaciones avanzadas.

El porcentaje de escuelas y colegios con internet alcanzó 81,45 puntos, uno de los resultados más altos dentro de este apartado.

La matrícula terciaria en ciencias y tecnología obtuvo 37,88 puntos, mientras que las exportaciones de alta tecnología registraron 30,62 puntos.

El informe señala que Desamparados supera el promedio nacional en conectividad educativa, aunque todavía mantiene rezagos en innovación productiva.

La evaluación también detectó una tendencia negativa en varios indicadores tecnológicos frente a mediciones anteriores.

Escuelas y colegios con internet: 81,45

Matrícula STEM: 37,88

Exportaciones tecnológicas: 30,62

Pilar empresarial

El pilar empresarial cerró con 32,71 puntos, uno de los resultados más bajos dentro del desempeño general del cantón.

El índice de concentración de actividades alcanzó 98,83 puntos, reflejando una fuerte concentración económica en determinadas actividades.

Sin embargo, el índice de competencia obtuvo apenas 7,01 puntos, uno de los indicadores más bajos de toda la evaluación cantonal.

El potencial de exportación alcanzado por empresas registró 19,24 puntos, mostrando limitaciones para expandir actividad productiva.

El número de entidades financieras por kilómetro cuadrado alcanzó 5,75 puntos, otro de los datos que afectó el resultado final del componente.

Pilar gobierno

El segundo peor resultado de Desamparados apareció en el pilar de gobierno, que obtuvo 29,94 puntos.

La participación en elecciones municipales registró 0 puntos, convirtiéndose en uno de los datos más llamativos del informe.

Ese indicador mide el involucramiento ciudadano en procesos electorales locales y refleja niveles bajos de participación cantonal en los comicios municipales.

Datos del Tribunal Supremo de Elecciones indican que para 2024, menos de una cuarta parte de los empadronados desamparadeños ejercieron el derecho al voto.

La participación en elecciones presidenciales alcanzó 60,35 puntos, mientras que el indicador de días para conceder patentes comerciales registró 96,43 puntos, uno de los mejores resultados dentro del componente institucional.

Sin embargo, el grado de dependencia de transferencias del sector público obtuvo apenas 14,52 puntos, reflejando una fuerte dependencia de recursos externos para el funcionamiento municipal.

Los ingresos municipales per cápita alcanzaron 14,53 puntos, mientras que el gasto municipal no administrativo obtuvo 14,63 puntos.

El gasto en red vial cantonal por kilómetro registró 18,3 puntos, otro de los resultados más bajos dentro del componente institucional.

Otro indicador que afectó la evaluación institucional fue el número de evaluaciones de impacto ambiental por permisos de construcción, que obtuvo 20,74 puntos dentro de la medición universitaria.

Participación presidencial: 60,35 puntos

Patentes comerciales: 96,43 puntos

Red vial cantonal: 18,3 puntos

Dependencia de transferencias: 14,52 puntos

Los indicadores relacionados con participación y gestión municipal quedaron entre los más rezagados del cantón. (página web/Municipalidad de Desamparados)

Pilar económico

El pilar económico obtuvo la nota más baja de toda la evaluación para Desamparados con apenas 29 puntos.

El consumo eléctrico per cápita registró 9,64 puntos, mientras que los egresos municipales per cápita alcanzaron 17,97 puntos.

Las exportaciones por trabajador llegaron a 43,77 puntos, uno de los pocos indicadores que mostraron un desempeño relativamente mejor dentro del área económica.

Los metros cuadrados de construcción por kilómetro cuadrado obtuvieron 44,61 puntos en la medición territorial.

El informe concluye que Desamparados mantiene fortalezas urbanas importantes, pero todavía enfrenta rezagos económicos e institucionales que limitan su competitividad frente a otros cantones de la región central.