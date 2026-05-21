Economía y Política

¿Cuán competitivo es Desamparados? Los datos muestran una mezcla de fortalezas y rezagos en este cantón de Costa Rica

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Por Mathew Chaves

Desamparados volvió a figurar entre los cantones con mejor desempeño relativo fuera del grupo líder del país, aunque el más reciente informe universitario sobre competitividad también dejó abiertas varias alertas.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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