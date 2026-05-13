Economía y Política

¿Cuán competitivo es el cantón de Cartago? Conozca sus fortalezas y sus debilidades

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Por Redacción EF

Cartago no solo es historia: es uno de los motores industriales más sofisticados de Costa Rica. Según el reciente Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024 de la Universidad de Costa Rica (presentado el 13 de mayo del 2026), el cantón central de la provincia registra una puntuación de 63,27, lo que lo sitúa en la categoría de competitividad “Alta”.








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Redacción EF

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