¿Cuán competitivo es el cantón de Cartago? Conozca sus fortalezas y sus debilidades

Cartago no solo es historia: es uno de los motores industriales más sofisticados de Costa Rica. Según el reciente Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024 de la Universidad de Costa Rica (presentado el 13 de mayo del 2026), el cantón central de la provincia registra una puntuación de 63,27, lo que lo sitúa en la categoría de competitividad “Alta”.

El pilar donde Cartago realmente brilla es Innovación, donde alcanza una nota sobresaliente de 83,13, superando por mucho el promedio nacional de 45,79.

Este éxito se explica por:

Exportaciones de alta tecnología: El cantón es un nodo crítico para la industria de dispositivos médicos y servicios de valor agregado.

El cantón es un nodo crítico para la industria de dispositivos médicos y servicios de valor agregado. Talento humano: Registra una de las tasas más altas de matrícula en carreras de Ciencias y Tecnología, un activo invaluable para la Inversión Extranjera Directa (IED).

Registra una de las tasas más altas de matrícula en carreras de Ciencias y Tecnología, un activo invaluable para la Inversión Extranjera Directa (IED). Dinamismo económico: Su pilar económico (68,50) se ve impulsado por un alto volumen de exportaciones por trabajador y un mercado inmobiliario de construcción que sigue expandiéndose.

El pilar donde Cartago realmente brilla es Innovación, donde alcanza una nota sobresaliente de 83,13, superando por mucho el promedio nacional de 45,79. (Rafael Pacheco Granados)

Los talones de aquiles: gobierno e infraestructura vial

No todo es color de rosa en la Vieja Metrópoli. El informe revela debilidades críticas que podrían frenar su crecimiento a largo plazo si no se atienden desde la gestión local:

Gestión municipal en deuda: El pilar de Gobierno es su punto más bajo con una nota de 48,47. Los datos muestran una dependencia moderada de las transferencias del Gobierno Central y una eficiencia administrativa que palidece frente a rivales directos como Escazú o Belén. Infraestructura cantonal: Aunque tiene una cobertura de servicios básicos casi universal (electricidad y agua potable), el cantón sufre en el gasto y mantenimiento de la red vial cantonal, lo que impacta directamente en los costos logísticos internos. Seguridad y convivencia: En el pilar de Calidad de Vida, aunque su nota es positiva (69,07), el cantón enfrenta retos crecientes en la tasa de robos y asaltos, una variable que resta puntos a su atractivo para nuevos residentes de alto perfil profesional.

El veredicto para la inversión

Para un inversionista, Cartago sigue siendo una apuesta segura gracias a su ecosistema de innovación y a la presencia de talento técnico calificado. No obstante, según el ICC, el pilar de Gobierno es el más rezagado, lo que sugiere desafíos en la gestión local; esto se traduce en lo que muchos actores perciben como una burocracia que no avanza al ritmo del sector privado.

La sostenibilidad de su posición en el “Top 10” dependerá de si el gobierno local logra modernizar sus procesos y mejorar la infraestructura de conectividad física, permitiendo que el dinamismo de sus zonas francas permee con mayor fuerza al resto de la economía cantonal.

Cartago en cifras (ICC 2024):