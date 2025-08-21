Economía y Política

¿Cuánto aportan las zonas francas en empleo, producción y exportaciones? Esto dice nuevo informe de Procomer

Las empresas de zonas francas están exoneradas de ciertos tributos, como la renta. ¿Ese beneficio se retorna al país? Nuevo informe analiza cuáles son los impactos que tiene este régimen sobre la economía costarricense.

Por Tatiana Soto Morales

La contribución del Régimen de Zona Franca (RZF) en la economía costarricense muestra resultados de crecimiento tras más de tres décadas de funcionar en el país: pasó de aportar un 1% en el producto interno bruto (PIB) en 1990 a un 15% en 2024.








