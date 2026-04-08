Economía y Política

¿Cuánto crecerá Costa Rica en 2026 y en 2027? El Banco Mundial entregó su cálculo más actualizado

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Por Redacción EF

El Banco Mundial presentó su informe más reciente sobre el panorama económico de América Latina y el Caribe, destacando a Costa Rica como una de las economías más dinámicas de la región en un contexto de crecimiento general moderado.








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Redacción EF

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