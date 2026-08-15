Economía y Política

¿Cuánto cuesta vivir en un condominio frente al mar en Costa Rica en 2026? Le contamos

Piscinas, gimnasios, espacios de coworking, áreas de yoga y acceso cercano a la playa forman parte de la oferta de los proyectos inmobiliarios costeros, cuyos precios varían según la ubicación

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Por Tatiana Soto Morales

Los proyectos inmobiliarios que combinan seguridad con una amplia oferta de amenidades también forman parte del paisaje habitacional de las provincias costeras del país.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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