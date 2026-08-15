¿Cuánto cuesta vivir en un condominio frente al mar en Costa Rica en 2026? Le contamos

Los proyectos inmobiliarios que combinan seguridad con una amplia oferta de amenidades también forman parte del paisaje habitacional de las provincias costeras del país.

Quienes sueñan con vivir en un condominio desde el que puedan contemplar el océano Pacífico encuentran opciones en destinos como Tamarindo, Nosara, Jacó, Herradura y Playas del Coco, donde el acceso a la playa se complementa con servicios que buscan elevar la experiencia de los residentes.

Melizandro Quirós, economista y especialista en vivienda, indicó que las comodidades de servicios que ofrecen los condominios perfilan a cada proyecto habitacional como una oferta de mayor o menor lujo.

El gimnasio, el parque para niños y el parque para mascotas, la piscina, zonas de BBQ y salas de coworking son algunas de las ofertas de servicios con las que cuentan algunas opciones habitacionales.

Una revisión realizada por El Financiero en la plataforma Encuentra24.com identificó que los apartamentos de dos habitaciones y dos baños ubicados en condominios de cantones costeros de Puntarenas y Guanacaste se ofrecen entre los $215.000 y los $548.000.

La búsqueda incluyó 10 apartamentos en venta ubicados en condominios de cantones costeros de Puntarenas y Guanacaste (cinco de cada uno) en el orden presentado por la plataforma. La muestra se limitó a unidades de dos habitaciones y dos baños, localizadas cerca de la playa y cuyos proyectos ofrecieran, como mínimo, piscina entre sus comodidades.

Distintos condominios se encuentran a unos pasos de la playa en Costa Rica. (Shutterstock)

Precios de venta

La oferta disponible evidencia diferencias importantes entre proyectos, tanto por ubicación como por características. El Financiero analizó diez apartamentos anunciados en Encuentra24.com para comparar precios, tamaño y amenidades.

Según la plataforma, el valor promedio del metro cuadrado (m²) ronda los $1.000 en apartamentos ubicados en Puntarenas. En Jacó asciende a $2.800 y en Herradura alcanza los $2.900.

En Guanacaste, los valores también varían según la zona. En Tamarindo el precio promedio es de $2.900 por m², mientras que en Playas del Coco se ubica en $3.000 y en Cabo Velas en $2.000.

Entre las opciones revisadas, el condominio Albatros, en Carrillo, ofrece el precio más bajo: $215.000 por un apartamento de 65 m². En el otro extremo se encuentra Become Nosara, con una unidad habitacional de 113 m² valorada en $548.000. Ambos proyectos inmobiliarios se ubican en Guanacaste.

En Puntarenas también hay diferencias marcadas. Un apartamento de dos habitaciones y dos baños en Punta Leona se ofrece en $285.000 por 80 m², mientras que un apartamento en Mar a Mar Condominium, en Herradura, alcanza los $420.000 con 119 m².

La muestra también refleja que el apartamento más caro no necesariamente es el de mayor tamaño. Lakus Místico, en Playa Hermosa de Puntarenas, ofrece una vivienda de 134 m² por $348.611, mientras que Coco Garden, en Playas del Coco, vende un apartamento de 122 m² en $395.000, ambos por debajo del precio de Become Nosara ($548.000) pese a contar con áreas habitables similares o incluso superiores.

Comodidades

Más allá del tamaño y la ubicación, las comodidades que ofrecen dichos condominios marcan buena parte de la diferencia entre los proyectos. La mayoría de la oferta analizada incluye piscina y zonas verdes, aunque algunos amplían el catálogo con espacios recreativos y de bienestar.

Las áreas para practicar yoga están disponibles en Become Nosara, Mar a Mar Condominium, Serena Blue Residences y Punta Leona. Become Nosara, además, incorpora jacuzzi, áreas de BBQ y espacios de coworking, junto con la ventaja de ubicarse a pocos minutos de Playa Guiones y Playa Garza.

La cercanía con la costa también forma parte del atractivo. Villaggio 5, en Guanacaste, se encuentra a pocos pasos de Playa Flamingo, mientras que otros desarrollos destacan la posibilidad de llegar caminando a la playa como uno de sus principales diferenciadores.

En Puntarenas, Viva Jacó cuenta con cuarto de juegos, parque infantil, casa club, zona de BBQ y espacios de coworking, una combinación orientada tanto a residentes permanentes como a quienes utilizan la propiedad para vacacionar.

Las diferencias en servicios también se reflejan en los proyectos de menor precio. Albatros, la opción más económica de la muestra, únicamente destaca una piscina entre sus amenidades.

Un caso similar es el de Palmas de Tamarindo Resort, que también incluye piscina como principal espacio común. Sin embargo, pese a ofrecer un apartamento de aproximadamente 11 m² más grande que Albatros, su precio alcanza los $310.000, casi $95.000 por encima de la alternativa más accesible del análisis.

Todas las opciones disponibles de condominios incluidos en esta nota cuentan con piscina. (Shutterstock)

La comparación evidencia que el precio de un apartamento en los principales destinos costeros no depende exclusivamente de los metros cuadrados. Factores como la ubicación, la cercanía con la playa y el conjunto de comodidades influyen de forma determinante en el valor de cada propiedad, incluso entre unidades habitacionales de dimensiones similares.