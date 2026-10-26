Economía y Política

¿Cuánto han cambiado la matrícula y las mensualidades de los colegios privados con mejores notas de admisión a la UCR?

Un análisis de ‘El Financiero’ muestra la evolución de las tarifas de los diez colegios mejor posicionados en la prueba de admisión de la UCR

Por Tatiana Soto Morales

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Estudiar en alguno de los diez colegios privados con los mejores promedios en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) 2025-2026 de la Universidad de Costa Rica (UCR) requiere una inversión mensual de al menos ¢230.000 para cursar sétimo año en 2027. En el otro extremo, la mensualidad más alta supera los ¢700.000.








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Especial colegios 2027
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.