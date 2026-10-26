¿Cuánto han cambiado la matrícula y las mensualidades de los colegios privados con mejores notas de admisión a la UCR?

Estudiar en alguno de los diez colegios privados con los mejores promedios en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) 2025-2026 de la Universidad de Costa Rica (UCR) requiere una inversión mensual de al menos ¢230.000 para cursar sétimo año en 2027. En el otro extremo, la mensualidad más alta supera los ¢700.000.

Las diferencias también se reflejan en la evolución de los precios durante los últimos cinco años: entre 2023 y 2027, el Centro Formativo Nuevo Milenio y el Colegio Británico registraron los mayores incrementos acumulados entre las instituciones analizadas, con variaciones del 31,4% y el 26,4%, respectivamente.

El Financiero recopiló los precios de matrícula y mensualidad de los colegios que integran el ‘top 10’ del Especial de Colegios 2027, así como los montos que cada institución estableció para sétimo año a través del tiempo desde el 2023. La comparación permite observar tanto los ajustes previstos para el próximo curso lectivo como los cambios acumulados en los costos de ingreso a secundaria.

Los colegios que integran el 'top 10' de la UCR obtuvieron promedios entre los 624,05 puntos y 682,06 puntos. (JOHN DURAN/John Durán)

Aumentos en las mensualidades

El costo de la educación secundaria aumentó un 2,9% interanual en junio pasado, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Entre los diez colegios privados con los mejores promedios en la PAA de la UCR, los ajustes para 2027 van del 2% al 6,8% respecto de las mensualidades cobradas en 2026.

El Centro Formativo Nuevo Milenio ofrece la mensualidad más baja, con ¢230.000. Le sigue el Teresiano San Enrique de Ossó, que cobrará ¢260.000 durante 11 meses.

En el extremo superior se encuentra el Colegio Británico, cuya mensualidad supera los ¢700.000. Por su parte, el Colegio Internacional S.E.K. ocupa el segundo lugar entre las instituciones con los precios más altos, con una cuota mensual de ¢576.400, que las familias deberán pagar de febrero a noviembre.

El precio más elevado no necesariamente implica el mayor aumento porcentual. Ese lugar corresponde al Colegio Bilingüe Saint Paul, que incrementará su mensualidad un 6,8%. El ajuste representa ¢38.000 adicionales respecto del monto vigente en 2026.

Esas subidas de precios no las experimentan todos los centros educativos. Saint Francis College y el Colegio Metodista mantendrán en 2027 las mensualidades que cobraron este año: ¢576.000 y ¢360.000, respectivamente.

Cinco años de cambios en los precios

La comparación entre 2023 y 2027 permite dimensionar cuánto han cambiado los costos mensuales de estudiar en estos centros educativos. Aunque las variaciones no han sido uniformes, los incrementos acumulados superan el 25% en tres de las instituciones analizadas.

El Centro Formativo Nuevo Milenio encabeza la lista, con un aumento del 31,4%, seguido del Colegio Británico, con un 26,4%, y del Colegio Bilingüe Saint Paul, con un 25,9%.

Saint Anthony School también registra un incremento, aunque más moderado. Su mensualidad pasó de ¢415.000 en 2023 a ¢484.000 en 2027, lo que representa un aumento acumulado del 16,6%.

El Colegio Metodista muestra un comportamiento distinto. Es la única institución del grupo cuya mensualidad disminuyó durante el periodo analizado: pasó de ¢366.000 en 2023 a ¢360.000 para el próximo año, una reducción del 1,6%.

Estas diferencias muestran que el costo de la educación privada no ha evolucionado al mismo ritmo en todos los colegios. Mientras algunas instituciones acumularon aumentos superiores al 25%, otras mantuvieron sus tarifas o incluso las redujeron.

La matrícula también subirá

Además de las mensualidades, las familias deben contemplar el pago de la matrícula, que corresponde a la inscripción anual del estudiante. Este rubro también aumentará en 2027 en la mayoría de los colegios del ‘top 10’.

Los ajustes previstos oscilan entre el 2,2% y el 6,4%. Saint Anthony School aplicará el incremento más bajo, mientras que el Colegio Bilingüe Saint Paul registrará el más alto.

En contraste, Saint Francis College, el Colegio Metodista y el Teresiano San Enrique de Ossó mantendrán sin cambios el precio de la matrícula respecto de 2026.

Al ampliar la comparación hasta 2023, el Centro Formativo Nuevo Milenio vuelve a destacar por el aumento acumulado, con una variación del 31,4% en el precio de inscripción. Le sigue el Colegio Internacional S.E.K., cuya matrícula aumentó un 27,3%.

Este último caso contrasta con la evolución de su mensualidad, que acumuló un incremento del 9,8% durante el mismo periodo. La diferencia evidencia que los dos componentes del costo educativo pueden seguir trayectorias distintas dentro de una misma institución.

El costo frente a los salarios

El precio de estudiar en estos colegios también adquiere otra dimensión cuando se compara con los ingresos de los hogares costarricenses.

Un análisis de El Financiero, basado en los salarios brutos registrados por el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) durante octubre de 2025, ubicó la mediana salarial del país en ¢540.000 mensuales al cierre de ese año.

Para esos trabajadores, pagar una mensualidad de ¢576.000 o más supondría destinar a la educación de un solo estudiante una suma superior a la mediana salarial mensual, antes de cubrir alimentación, vivienda, transporte y otras necesidades del hogar.

Incluso entre quienes reciben ingresos superiores, el peso de la colegiatura puede ser considerable. Según el análisis, los salarios del 30% de los asalariados superan los ¢800.000 mensuales. Si se toma como referencia ese salario y una mensualidad de ¢728.460, quedarían ¢71.540 para tratar de cubrir los demás gastos del mes, asumiendo que solo se mantienen con un ingreso.

La comparación ilustra la dimensión económica de estas tarifas: el costo de la educación privada no termina en la matrícula ni en la mensualidad, pues las familias también deben atender sus obligaciones cotidianas. Por eso, conocer la evolución de ambos rubros permite dimensionar no solo cuánto cuesta ingresar a estos colegios, sino también el esfuerzo financiero que supone mantener a un estudiante en sus aulas.