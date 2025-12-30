¿Cuánto le costará ir a la playa por la Ruta 27? Estas serán las nuevas tarifas de los peajes a partir del 1.° de enero

Si usted planea viajar hacia o desde el Pacífico a inicios de año, prepare su bolsillo. Los peajes de la Ruta 27, que conecta San José con Caldera, tendrán un ajuste en sus tarifas a partir de la medianoche de este 1.° de enero de 2026.

Las nuevas tarifas entrarán a regir justo en el cambio de Año Nuevo, específicamente a las 12 medianoche. Este cambio corresponde a la actualización anual autorizada para la vía concesionada a Globalvía y será el único aumento del año que incorpora variables macroeconómicas para su cálculo.

Para definir cuánto más deberá pagar usted, la concesionaria tomó en cuenta dos factores principales: la variación del tipo de cambio del dólar y el índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos. Con base en estos indicadores se definieron los montos finales para el 2026.

La actualización de tarifas afectará a los miles de conductores que utilizan esta vía para conectar el Valle Central con el Pacífico durante la temporada alta. (Alonso Tenorio)

Si conduce un vehículo liviano, el incremento será de ₡10 en los peajes de la ruta “madre”; es decir, en los puntos de Escazú, San Rafael, Atenas y Pozón. En el caso de los ramales, los cambios serán limitados y no aplicarán en todas las estaciones.

Por otra parte, si usted maneja un vehículo pesado, notará aumentos que van desde los ₡10 hasta los ₡60, dependiendo de la categoría de su automotor y del peaje por el que transite. Estos ajustes aplican tanto en la carretera principal como en los accesos y rampas.

Lista de tarifas nuevas

Para que lleve el cambio exacto o revise el saldo de su dispositivo de pago electrónico, a continuación le detallamos las tarifas que regirán a partir del 1.° de enero para cada tipo de vehículo:

Estación de Peaje Livianos y motos Microbuses Pesados 2 y 3 ejes Pesados 4 ejes Pesados 5 ejes o más Escazú ₡420 ₡830 ₡1.040 ₡1.840 ₡2.640 Ciudad Colón ₡210 ₡420 ₡520 ₡920 ₡1.320 San Rafael ₡630 ₡1.260 ₡1.580 ₡2.790 ₡3.990 Guácima ₡470 ₡940 ₡1.180 ₡2.080 ₡2.980 Siquiares ₡490 ₡980 ₡1.230 ₡2.170 ₡3.110 Rampa Atenas ₡420 ₡830 ₡1.040 ₡1.840 ₡2.640 Atenas ₡830 ₡1.670 ₡2.080 ₡3.680 ₡5.270 Pozón ₡630 ₡1.260 ₡1.580 ₡2.790 ₡3.990 Rampa Pozón ₡210 ₡420 ₡520 ₡920 ₡1.320

Conozca su categoría

Los montos anteriores se aplican según la clasificación oficial de su vehículo. Para evitar confusiones a la hora del cobro, verifique en qué grupo se encuentra su automotor:

Clase 1: Motocicletas, vehículos livianos y carga liviana con un máximo de cuatro llantas sobre el pavimento.

Motocicletas, vehículos livianos y carga liviana con un máximo de cuatro llantas sobre el pavimento. Clase 2: Microbuses, busetas y buses con capacidad superior a nueve ocupantes.

Microbuses, busetas y buses con capacidad superior a nueve ocupantes. Clase 3: Vehículos pesados de dos y tres ejes (totales, suspendidos o no) con cuatro a seis llantas.

Vehículos pesados de dos y tres ejes (totales, suspendidos o no) con cuatro a seis llantas. Clase 4: Vehículos pesados de cuatro ejes (totales, suspendidos o no) con seis a ocho llantas.

Vehículos pesados de cuatro ejes (totales, suspendidos o no) con seis a ocho llantas. Clase 5: Vehículos pesados de cinco ejes o más (totales, suspendidos o no), como tráileres.

Con este ajuste, un conductor de vehículo liviano que viaje desde San José hasta Caldera deberá desembolsar un total de ₡2.510 por sentido al pasar por las cuatro estaciones principales (Escazú, San Rafael, Atenas y Pozón). Si el viaje es de ida y vuelta, el costo total en peajes ascenderá a ₡5.020.

La Ruta 27 es la principal vía de conexión entre el Valle Central y el Pacífico, por lo que este ajuste impactará a miles de conductores que la utilizan a diario. Recuerde que las tarifas actualizadas estarán vigentes desde el primer minuto del 2026.