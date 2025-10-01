Economía y Política

¿Cuánto subieron las mensualidades de los colegios con mejores notas de admisión a la UCR en los últimos años?

Un total de 18 colegios privados y subvencionados aparecen desde el 2022, hasta la actualidad, en el Especial de Colegios de ‘El Financiero’ con los mejores promedios obtenidos en el examen de admisión de la UCR.

Por Tatiana Soto Morales

Si una familia tiene un hijo que ingresó a séptimo en 2022 y otro que lo hará en 2026 en el mismo colegio —que figura entre los mejores promedios de admisión de la UCR—, notará que la mensualidad de ese nivel puede aumentar entre un 9% y un 36%, sin considerar la inflación.








