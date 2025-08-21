Economía y Política

¿Cuántos millones cuesta estudiar una carrera universitaria en Costa Rica, en una universidad pública y en una privada? El BID lo analizó

La inversión para obtener un título universitario en Costa Rica esconde costos que superan por mucho los de matrícula y créditos. Un reciente estudio del BID revela dónde está la verdadera carga financiera.

Por Tatiana Soto Morales

El costo de estudiar una carrera universitaria en Costa Rica va mucho más allá de los costos directos como la matrícula, materiales y los créditos (aranceles). La mayor carga financiera para los estudiantes en realidad proviene de los gastos complementarios: alimentación, vivienda, transporte y telecomunicaciones.








