Economía y Política

Cuatro de cada diez personas en Costa Rica han dejado de opinar en redes por miedo a las consecuencias

Encuesta de la UCR registra una disminución de la autocensura respecto de 2025, pero las mujeres presentan una mayor probabilidad de callar sus opiniones por temor.

Por Redacción EF

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El 40,1% de las personas adultas consultadas en Costa Rica afirma haber dejado de expresar sus opiniones en redes sociales por miedo a las consecuencias, según la cuarta Encuesta sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación de la Universidad de Costa Rica (UCR). El resultado muestra que, aunque la autocensura disminuyó respecto del año anterior, cuatro de cada diez personas reportan haber optado por guardar silencio en estos espacios.








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Redacción EF

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