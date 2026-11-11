Cuatro de cada diez personas en Costa Rica han dejado de opinar en redes por miedo a las consecuencias

El 40,1% de las personas adultas consultadas en Costa Rica afirma haber dejado de expresar sus opiniones en redes sociales por miedo a las consecuencias, según la cuarta Encuesta sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación de la Universidad de Costa Rica (UCR). El resultado muestra que, aunque la autocensura disminuyó respecto del año anterior, cuatro de cada diez personas reportan haber optado por guardar silencio en estos espacios.

La proporción bajó 6,4 puntos porcentuales frente a 2025 y se ubicó en el nivel más bajo desde que comenzó el estudio, en 2023. En sentido contrario, el porcentaje de quienes rechazan haber dejado de opinar por temor aumentó a 56,2%, después de mantenerse alrededor del 48% en las tres mediciones anteriores.

La investigación fue elaborada por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), en alianza con el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), todos de la UCR.

El 40,1% de las personas adultas consultadas afirma haber dejado de expresar opiniones en redes sociales por miedo a las consecuencias, según la encuesta de la UCR. (Shutterstock/Imagen)

Las mujeres reportan más autocensura

El temor a expresarse no se distribuye de la misma manera entre hombres y mujeres. Según el análisis multifactorial del informe, las mujeres tienen 10 puntos porcentuales más de probabilidad de haber dejado de expresar sus opiniones en redes por miedo a las consecuencias, al compararlas con hombres de la misma edad, nivel educativo y postura política.

El análisis también identifica una mayor percepción de riesgo entre las mujeres: tienen 13 puntos porcentuales más de probabilidad de considerar que la libertad de expresión está en peligro y 11 puntos más de considerar peligroso trabajar como periodista.

Mejora la percepción general, pero persisten señales de alerta

La disminución de la autocensura coincide con una mejora en la percepción sobre las condiciones para expresarse en el país. El porcentaje de personas que considera que la libertad de expresión está en peligro pasó de 73,4% en 2025 a 54,7% en 2026. Pese a la caída, esa preocupación sigue siendo compartida por más de la mitad de la población consultada.

La percepción sobre el ejercicio del periodismo muestra una trayectoria distinta. El 58,1% considera peligroso trabajar como periodista en Costa Rica, frente al 54,8% de 2025 y el 48,3% de 2023. Es el valor más alto de las mediciones disponibles para esta pregunta, que no se aplicó en 2024.

La consulta sobre autocensura recoge experiencias declaradas: no establece cuándo las personas dejaron de opinar, cuáles consecuencias temían ni quién podría provocarlas. Por ello, el resultado no equivale a un registro de amenazas o agresiones.

Cómo se hizo la encuesta

El CIEP realizó 993 entrevistas telefónicas a personas de 18 años o más con línea celular, entre el 2 y el 14 de septiembre de 2026. Según el informe, la selección fue aleatoria a partir del Plan Nacional de Numeración de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). El documento presenta datos ponderados y los compara con la composición poblacional del Censo Nacional de 2022.

El estudio reporta un nivel de confianza del 95% y un margen de error muestral máximo de ±3,1 puntos porcentuales para preguntas dicotómicas. Su cobertura se limita a personas adultas con teléfono celular.