Economía y Política

De anunciar acuerdos y disposición al diálogo a “¿qué quería, que le llevara rosas?”. Cómo cambió el discurso de Laura Fernández en 48 horas

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Por Pablo Fonseca

El lunes 18 de mayo, la presidenta Laura Fernández Delgado salió de una reunión de dos horas y media con los jerarcas del Poder Judicial y anunció acuerdos, habló de “disposición al diálogo” y hasta reconoció que ella también tenía cosas que mejorar. El miércoles 20 de mayo, en su primera conferencia de prensa semanal, llamó al fiscal general Carlo Díaz “una vergüenza nacional”, le preguntó sarcásticamente a la magistrada Patricia Solano si esperaba “rosas y serenata”, y calificó el mismo encuentro como una “decepción mayúscula” del que salió “pasmada”.








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Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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