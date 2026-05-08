Economía y Política

De Ciudad Gobierno a las penas de cárcel: los ejes del primer día de Laura Fernández en el poder

Laura Fernández Delgado se convirtió este viernes 8 de mayo en la presidenta número 50 en la historia de Costa Rica

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Por Tatiana Soto Morales

La nueva presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, inició su mandato con la firma de tres decretos ejecutivos, una práctica habitual en las primeras horas de cada administración y que suele ofrecer las primeras señales sobre la ruta política del nuevo gobierno.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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