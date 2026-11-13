Economía y Política

De honorarios a carros de lujo: todos los rubros que fiscalizadores del TSE piden rechazar a Pueblo Soberano

El órgano técnico recomienda no reconocer ₡61,9 millones de una liquidación presentada por el partido. Los reparos incluyen contratos sin firmar, pagos a integrantes del Comité Ejecutivo, gastos sin respaldo y alquileres cuya necesidad no fue acreditada.

Por Redacción EF

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El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recomendó rechazar el reembolso de ₡61,9 millones que Pueblo Soberano solicitó cubrir con recursos públicos. Las objeciones abarcan honorarios profesionales, salarios de dirigentes, alquileres de vehículos e inmuebles, alimentación y combustibles, entre otros rubros incluidos en la liquidación del 19 de marzo al 30 de junio de 2026.








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Redacción EF

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