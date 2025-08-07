Economía y Política

Declaración de precios de transferencia: la nueva obligación que trae Tribu-CR

Los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre para cumplir con la nueva declaración.

Por Tatiana Soto Morales

El proyecto Hacienda Digital, con la plataforma Tribu-CR, incorporará un requisito adicional para las empresas que mantienen vínculos entre sí: la Declaración de Precios de Transferencia.








