Del ejercicio del poder al olvido: el personalismo devora los partidos políticos en Costa Rica

El voto personalista y la fragilidad de las estructuras partidarias han provocado que incluso las agrupaciones que alcanzan la Presidencia desaparezcan o queden fuera del Congreso en el siguiente ciclo electoral.

Por Tatiana Soto Morales

Ganar la presidencia de la República ya no garantiza la supervivencia de un partido político en Costa Rica. En las últimas tres administraciones, las agrupaciones que llevaron a su candidato a la Casa Presidencial desaparecieron o quedaron fuera del juego legislativo, sin capacidad de sostener representación en el Congreso.








