Economía y Política

Deloitte revela fuerte aumento en los pagos a Washington por aranceles: el dato comercial que pone en jaque el crecimiento futuro de Costa Rica

Por Mathew Chaves

Durante décadas, la relación comercial con Estados Unidos es el motor indiscutible de la economía costarricense, una autopista de crecimiento pavimentada con tratados de libre comercio y una demanda constante. Sin embargo, en el último año, los exportadores nacionales se han topado con un “peaje” silencioso pero devastador que comenzó a drenar la competitividad del país.








