Economía y Política

Desde América hasta Asia: esta es la lista de países que no requieren visa para los costarricenses

La última actualización del Índice de Pasaportes Henley & Partners posicionó a Costa Rica en el puesto 29, una casilla más abajo que en abril pasado.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

El pasaporte costarricense abre las puertas a más de un centenar de destinos sin necesidad de tramitar un visado tradicional ni someterse a entrevistas sobre el propósito del viaje.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
PasaporteVisa
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.