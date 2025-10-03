Economía y Política

Desempleo en Costa Rica: bajan las cifras, pero se enciende una alarma por la contracción de la fuerza laboral

Por Redacción EF

El número de personas desempleadas en Costa Rica experimentó una disminución en el último año, pero este dato coexiste con una preocupante contracción de la fuerza laboral, afectando de manera desproporcionada a las mujeres.








