Economía y Política

Desempleo en Costa Rica sube a 6,5% y alcanza a 155.000 personas

Por Redacción EF

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El desempleo en Costa Rica alcanzó al 6,5% de la fuerza de trabajo durante el trimestre de julio a septiembre de 2026, frente al 5,7% registrado en el mismo período del año anterior. El aumento de 0,8 puntos porcentuales equivale a unas 20.000 personas desempleadas adicionales, según los resultados de la Encuesta Continua de Empleo publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).








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Redacción EF

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