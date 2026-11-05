Desempleo en Costa Rica sube a 6,5% y alcanza a 155.000 personas

El desempleo en Costa Rica alcanzó al 6,5% de la fuerza de trabajo durante el trimestre de julio a septiembre de 2026, frente al 5,7% registrado en el mismo período del año anterior. El aumento de 0,8 puntos porcentuales equivale a unas 20.000 personas desempleadas adicionales, según los resultados de la Encuesta Continua de Empleo publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La población desempleada se estimó en 154.736 personas, frente a 134.460 un año antes. El INEC determinó que tanto el incremento en la cantidad de personas desempleadas como el aumento de la tasa nacional fueron estadísticamente significativos.

El aumento se concentró en los hombres

Entre los hombres, la tasa de desempleo pasó de 5,0% a 6,0% en la comparación interanual. La cantidad de desempleados llegó a cerca de 88.000, unas 15.000 personas más que en julio a septiembre de 2025. Ambos aumentos fueron estadísticamente significativos, de acuerdo con el informe.

Las mujeres mantuvieron una tasa de desempleo superior a la masculina: 7,4%, frente al 6,9% de un año antes. La población femenina desempleada se estimó en unas 67.000 personas; sin embargo, el INEC no identificó una variación interanual estadísticamente significativa en estos indicadores para las mujeres.

La ocupación se mantiene sin cambios significativos

El aumento del desempleo ocurrió mientras la población ocupada se mantuvo en aproximadamente 2,21 millones de personas, sin una variación estadísticamente significativa respecto al mismo trimestre de 2025. La tasa de ocupación se ubicó en 51,3%, frente al 51,7% del año anterior, también sin un cambio significativo.

La fuerza de trabajo —integrada por las personas ocupadas y desempleadas— alcanzó los 2,37 millones. La tasa neta de participación fue de 54,9%, el mismo nivel registrado un año antes. Por sexo, este indicador se situó en 67,6% entre los hombres y en 42,2% entre las mujeres.

La tasa de desempleo en Costa Rica se ubicó en 6,5% durante el tercer trimestre de 2026, frente al 5,7% registrado un año antes. (Rafael Pacheco /Rafael Pacheco)

También aumenta el subempleo

El informe registró, además, un aumento interanual estadísticamente significativo del subempleo, que pasó de 2,8% a 3,3% de la población ocupada. Entre las mujeres, el indicador subió de 3,3% a 4,4%, una variación de 1,1 puntos porcentuales que también fue significativa. Para los hombres, se ubicó en 2,6%.

Por otra parte, unas 811.000 personas tenían un empleo informal, equivalentes al 36,7% de la población ocupada. La cantidad de personas en esta condición no presentó cambios estadísticamente significativos frente al mismo período del año anterior.

Aunque el desempleo aumentó respecto a julio-setiembre de 2025, la evolución dentro de 2026 muestra una reducción reciente. La tasa nacional se ubicó en 7,1% en enero-marzo y en 7,0% en abril-junio; posteriormente descendió hasta el 6,5% del período analizado. Por lo tanto, el aumento reportado corresponde a la comparación interanual, no a una subida sostenida durante los últimos trimestres