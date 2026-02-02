Economía y Política

Después de tres elecciones consecutivas, una candidata vuelve a ganar la presidencia en primera ronda de votaciones

Fernández Delgado va a la Presidencia en primera ronda y consolidó el continuismo, al tiempo que el oficialismo se perfila como la principal fuerza en la próxima Asamblea Legislativa.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

Por primera vez desde 2010, Costa Rica eligió en primera ronda a la persona que ocupará la silla presidencial para el período 2026-2030.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Elecciones 2026Laura FernándezContinuismorondavotaciones
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.