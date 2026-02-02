Después de tres elecciones consecutivas, una candidata vuelve a ganar la presidencia en primera ronda de votaciones

Por primera vez desde 2010, Costa Rica eligió en primera ronda a la persona que ocupará la silla presidencial para el período 2026-2030.

Laura Fernández Delgado, candidata del continuismo por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), obtuvo de manera preliminar un respaldo del 48,33% de los votos válidos, según el corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a las 11:55 p. m.

Fernández se impuso al representante del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, quien se ubicó de manera preliminar en el segundo lugar, con un 33,4% de los votos.

Se trata de la cuarta ocasión en la historia política del país en la que un candidato presidencial alcanzó un nivel de respaldo tan elevado, según indicó Ronald Alfaro, investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en declaraciones a Telenoticias.

El antecedente más reciente se remonta a 1982, cuando Luis Alberto Monge, del Partido Liberación Nacional, asumió la Presidencia de la República tras obtener el 58,8% de los votos. De hecho, los candidatos que han logrado apoyos mayoritarios de esta magnitud han pertenecido históricamente a esa agrupación política.

José Figueres Ferrer alcanzó la Presidencia en 1970, por segunda vez, luego de recibir el 54,8% de los sufragios. En 1994, fue el turno de su hijo, José Figueres Olsen, quien obtuvo el respaldo del 49,6% del electorado.

Laura Fernández se desempeñó como ministra de Planificación durante el gobierno de Rodrigo Chaves. (Jorge Navarro /Jnavarro)

Administración Fernández Delgado

La exministra de Planificación del actual gobierno fue elegida como la heredera del continuismo mediante una nueva agrupación política, tras la ruptura interna del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la fuerza que llevó a Rodrigo Chaves al poder.

El proyecto político, gestado e impulsado desde el Poder Ejecutivo —una dinámica inédita en la historia del país, de acuerdo con el Informe del Estado de la Nación 2025—, rindió los frutos que se había trazado el oficialismo: extender por cuatro años el mandato político de Chaves a través de una figura afín a sus ideas.

La nueva administración asumirá funciones a partir del 8 de mayo del presente año, con Francisco Gamboa y Douglas Soto como primer y segundo vicepresidentes, respectivamente.

Gamboa se desempeñó durante la administración de Rodrigo Chaves como ministro de Economía, Industria y Comercio.

Tras darse a conocer el triunfo sin necesidad de una segunda ronda, Fernández sostuvo que “la ley que no sirve, que se volvió obsoleta, que se convirtió en un lastre al desarrollo nacional, se modifica o se deroga. Pero mientras esté vigente, se le respeta y se cumple, porque la democracia es ante todo el gobierno de la ley, donde prevalece y se acata la voluntad de la mayoría, pero donde de igual manera se respeta y se protege el sentir de las minorías”.

De manera preliminar, el bloque continuista sumaría 30 diputaciones en la Asamblea Legislativa, lo que lo convierte en la fracción con mayor representación para el período 2026-2030. Se trata, además, de la primera vez que esta agrupación ingresa al Plenario, luego de haber surgido específicamente para estas elecciones como vehículo político del oficialismo.