Economía y Política

Detrás de los 63.000 empleos perdidos: las fuerzas estructurales que reconfiguran el mercado laboral de Costa Rica

Economistas señalan el envejecimiento poblacional y la automatización de tareas con herramientas tecnológicas como causas de reducción de planillas

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Por Marcia Solano Miller

El mercado laboral de Costa Rica muestra señales de desaceleración en los sectores de manufactura e intermediación financiera, donde la generación de empleo pierde dinamismo en medio de un ajuste estructural de cara a la implementación tecnológica y envejecimiento de la población.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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