Diputados electos por Puntarenas: PPSO y PLN encabezan la representación porteña

La provincia de Puntarenas definió la estructura de su representación ante la Asamblea Legislativa tras el proceso electoral de este domingo 1.º de febrero.

El corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) emitido a las 9:01 a. m. de este lunes confirma una reconfiguración del mapa político regional.

De acuerdo con los datos oficiales, se han contabilizado 2.480.032 votos escrutados, con 18.353 sufragios nulos y 8.701 en blanco. El nivel de abstencionismo se situó en un 30,9%, reflejando una mayor movilización del electorado porteño en comparación con los últimos periodos.

En estos comicios, Puntarenas adquirió una relevancia política mayor al aumentar su cuota de poder en el Primer Poder de la República. Debido a los ajustes demográficos del censo 2022, la provincia pasó de tener cinco escaños a contar con seis curules para el próximo cuatrienio.

La conformación del Congreso 2026-2030 muestra una notable simplificación del sistema de partidos. La Asamblea contará únicamente con cinco fracciones políticas, lo que implica la desaparición legislativa del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (NR).

Perfiles de los diputados electos por Puntarenas

La distribución preliminar de las curules otorgadas a la provincia del “Puerto” presenta una mezcla entre figuras de la gestión pública actual y nuevos liderazgos locales:

Royner Mora. (Julieth Méndez)

Royner Mora Ruiz (Pueblo Soberano): Psicólogo deportivo de 43 años. Su trayectoria incluye el desempeño como Ministro de Deportes en la administración saliente.

María Isabel Camareno.

María Isabel Camareno Camareno (Pueblo Soberano): Contadora de 65 años. Se incorpora a la actividad legislativa desde el sector profesional contable, sin haber ejercido cargos políticos previos en su carrera.

Ariel Mora Fallas. (Profe Ariel C.R/Facebook)

Ariel Alfonso Mora Fallas (Pueblo Soberano): Educador de 45 años. Su vinculación política reciente se dio a través de su labor como enlace territorial en Casa Presidencial.

Norjelens María Lobo Vargas. (Prensa PLN./Prensa PLN.)

Norjelens María Lobo Vargas (Liberación Nacional): Administradora de Negocios de 38 años. Posee experiencia en el régimen municipal como regidora de Coto Brus y es representante nacional del movimiento de mujeres de la provincia.

Desafíos de la nueva configuración parlamentaria

La victoria presidencial de Laura Fernández se complementa con una mayoría absoluta de su partido, Pueblo Soberano, tiene en este momento 31 diputaciones. El resto del parlamento quedaría integrado por Liberación Nacional (17), el Frente Amplio (7), la Unidad Social Cristiana (1) y la Coalición Agenda Ciudadana (1).

Este escenario legislativo exigirá a los nuevos diputados una gestión enfocada en la búsqueda de consensos y la negociación política de alto nivel.