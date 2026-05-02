Economía y Política

Directivos de La Nación: “Bajo ninguna circunstancia” el retiro de visas alterará el ejercicio independiente del periodismo

“Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a La Nación durante 79 años”, indicó la Junta Directiva tras la noticia del retiro de las visas estadounidenses a sus miembros

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Por Andrea Mora Zamora

La Junta Directiva de La Nación S.A. confirmó, este sábado 2 de mayo, que el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa de turista a varios de sus miembros.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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