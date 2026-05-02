Directivos de La Nación: “Bajo ninguna circunstancia” el retiro de visas alterará el ejercicio independiente del periodismo

La Junta Directiva de La Nación S.A. confirmó, este sábado 2 de mayo, que el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa de turista a varios de sus miembros.

El Financiero es parte del grupo de medios de comunicación de La Nación S.A., al igual que los periódicos La Nación y La Teja.

El órgano, en un comunicado emitido en horas de la tarde, calificó la noticia de “inédita” y resaltó que “ninguno de nuestros miembros ha recibido explicación oficial alguna sobre los fundamentos de estas decisiones".

“Reconocemos plenamente que Estados Unidos, como cualquier Estado soberano, tiene la potestad de determinar los términos de ingreso a su territorio y respetamos su facultad de tomar decisiones en materia migratoria conforme a sus leyes y políticas. Sin embargo, resulta inédito en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a miembros de la Junta Directiva de un periódico generalista e independiente”.

“Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a La Nación durante 79 años”, indicó la Junta Directiva tras la noticia del retiro de las visas estadounidenses a sus miembros. (Alonso Tenorio)

Asimismo, la Junta aseguró que “llama la atención que, al igual que en otros casos recientes relacionados con figuras públicas costarricenses, la divulgación inicial de estos hechos haya ocurrido por vías ajenas a cualquier notificación oficial a las personas afectadas”.

“Este hecho, por sí mismo, merece reflexión en una democracia que valora la institucionalidad, la transparencia y el debido proceso”.

La Nación S.A. finalizó asegurando que “bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a La Nación durante 79 años”.

“Renovamos nuestro compromiso fundamental: informar con rigor y veracidad sobre los hechos de interés público, investigarlos con profundidad, mantener una crítica razonada de los acontecimientos nacionales e internacionales, y contribuir a la preservación de los valores democráticos y las libertades fundamentales que sostienen nuestra convivencia como sociedad”, concluye el comunicado.