Economía y Política

Director de Tributación: “La información de los pagos parciales la vamos a manejar por aparte”

‘El Financiero’ conversó con Mario Ramos, director general de Tributación, sobre la situación a la que se enfrentan los contribuyentes con los pagos parciales en medio del apagón de la plataforma virtual.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

El Ministerio de Hacienda se demoró tres años para desarrollar el proyecto Hacienda Digital que, tras una medida cautelar provisionalísima sobre la desactivación de la Administración Tributaria Virtual (ATV), tiene como nueva fecha de habilitación el 6 de octubre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Tribu-CRPago parcialesEntrevistaMario Ramos
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.