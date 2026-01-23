Economía y Política

Dispositivos médicos llevan a Costa Rica a romper récord de exportaciones de bienes en 2025

Las exportaciones de bienes del país superaron por primera vez los $20.000 millones en 2025, impulsadas por el dinamismo del sector de dispositivos médicos

Por Tatiana Soto Morales

Las exportaciones de bienes costarricenses superaron el umbral de los $20.000 millones en 2025, un hito que no se había alcanzado anteriormente, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).








