Dispositivos médicos llevan a Costa Rica a romper récord de exportaciones de bienes en 2025

Las exportaciones de bienes costarricenses superaron el umbral de los $20.000 millones en 2025, un hito que no se había alcanzado anteriormente, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Las cifras preliminares de la entidad muestran que, mientras 2024 cerró con exportaciones por $19.997 millones, en 2025 el país colocó bienes en el exterior por un total de $22.855 millones.

El principal motor de este crecimiento fue la industria de equipo médico y de precisión, que registró un aumento del 25% en comparación con el desempeño de 2024. Este dinamismo se tradujo en exportaciones por $10.927 millones, lo que representa una participación del 48% del total de bienes exportados por Costa Rica.

Los dispositivos médicos se consolidaron como los productos de mayor demanda dentro de las exportaciones nacionales y encabezaron la lista por monto exportado, con $10.904 millones.

El sector agrícola se ubicó como el segundo grupo con mayor peso dentro de la canasta exportadora, al concentrar el 17% del total y alcanzar un monto exportado de $3.776 millones.

Los dispositivos médicos se consolidaron como el motor de las exportaciones en Costa Rica. ( Tomada del sitio web de Switchback Medical/Tomada del sitio web de Switchback Medical)

Liderazgo del sector médico

El aumento del valor exportado por la industria de equipo médico ascendió a $2.204 millones. Entre los productos más demandados destacan las agujas, catéteres, cánulas y artículos similares, que concentraron el 40% de la participación dentro del sector.

En contraste, los aparatos de electrodiagnóstico fueron los que mostraron el mayor retroceso, con una disminución de $110 millones en relación con 2024.

En cuanto a los destinos, Estados Unidos concentró el 66% de las exportaciones costarricenses, seguido de Países Bajos con un 15%, Bélgica con un 6% y otros mercados que absorbieron el porcentaje restante.

Para Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior (Comex), estos resultados son reflejo “del compromiso de las empresas que invierten, innovan y generan empleo, aun en un entorno global adverso”.

Dinamismo agrícola con contrastes

El sector agrícola también mostró un desempeño positivo, al registrar un crecimiento del 3%, equivalente a un aumento de $102 millones. No obstante, el comportamiento fue desigual entre los distintos productos.

La piña, uno de los principales bienes agrícolas de exportación y que posiciona a Costa Rica como el mayor exportador mundial de esta fruta, representó el 6% del total de exportaciones del país y el 37% del sector agrícola. El cierre de 2025 evidencia que su valor exportado alcanzó los $1.400 millones.

El banano, segundo producto agrícola más exportado y con una participación del 5% en el balance general, registró una caída dentro del sector. Esta contracción incidió directamente en la disminución de las exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos, explicó Guillermo Zúñiga, director de Inteligencia Comercial de Procomer.

Zúñiga señaló que “la reducción de las exportaciones agrícolas a Estados Unidos se concentra principalmente en el banano, debido a los efectos del cambio climático, que afectaron las plantaciones e impidieron su recuperación y resiembra”.

A nivel general, el valor exportado de banano costarricense al mundo disminuyó un 11% entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025, lo que se tradujo en una reducción de $131 millones, de acuerdo con datos de Procomer. En el caso de Estados Unidos, los envíos pasaron de $371 millones en 2024 a $300 millones en 2025.

Desde noviembre del 2025 el gobierno estadounidense eliminó el pago de aracneles para productos agrícolas como banano, piña, café, raíces y tubérculos (incluyendo yuca), algunos productos de cacao, purés de banano y piña, jugo de naranja y carne bovina, entre otros. (Cortesía Corbana/Cortesía Corbana)

Destinos

“El desempeño de las exportaciones de bienes en 2025 refleja la capacidad del país para sostener su oferta exportable en un contexto internacional retador”, señaló Laura López, gerente general de Procomer.

A pesar de la política arancelaria impuesta por Estados Unidos, el principal socio comercial de Costa Rica, ese mercado se mantuvo como el mayor destino de los bienes nacionales, al recibir el 50% de la producción exportada.

El impacto de estas medidas no se reflejó de forma negativa en el desempeño general, ya que los envíos hacia el mercado estadounidense crecieron un 15% en valor.

Europa concentró el 21% de los destinos de exportación de Costa Rica, seguida de América Central con un 17%, Asia con un 6%, el Caribe con un 3% y América del Sur con un 2%.