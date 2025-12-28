Dispositivos médicos, piña y banano encabezan la lista de los productos más exportados

Los dispositivos médicos, la piña y el banano encabezan la lista de los diez productos más vendidos de enero a octubre del 2025, según datos de la Promotora de Comercio Exterior.

Le siguen los jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseosas, café oro, cables eléctricos, jugos y concentrados de frutas, antisueros, materiales eléctricos y llantas.

En cuanto a los dispositivos médicos, cuentan con una participación del 48% del total de las ventas externas y llegan a los $9.187 millones.

Si se compara con el mismo período del año anterior se evidencia un crecimiento de $2.141 millones y se ha mantenido en el primer lugar tanto de enero a octubre del 2024, como en el mismo período de este año.

Pese al dinamismo en las cifras, el horizonte se nubla por factores geopolíticos, específicamente por el riesgo significativo por los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, a pesar de que Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior, solicitó en octubre de este año un trato libre de aranceles, argumentando que fortalecen la cadena de suministro de Estados Unidos bajo el CAFTA-DR.

Esto no solo afectaría la industria de los dispositivos médicos, sino también a las exportaciones totales que al cerrar octubre llegaron a los $19.029 millones, con un crecimiento de un 16% con respecto al mismo período del año anterior. Costa Rica es el segundo mayor proveedor de dispositivos médicos en Latinoamérica, solo por detrás de México.

La piña, por su parte, representa el 6% y acumula $1.091 millones, siendo Estados Unidos, Bélgica y España los principales destinos, según los datos de la Promotora de Comercio Exterior.

A la incertidumbre externa se suma una presión doméstica que asfixia la rentabilidad: la apreciación del colón. Asimismo, según aseguró Abel Chaves, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, existen problemas por las altas cargas sociales y el cambio climático.

En el tercer puesto, se encuentra el banano. Se exportaron $882 millones para una representación del 5% exportado a Estados Unidos, España y Países Bajos.

Este repunte se da pese a que el sector reconoce, mediante la Corporación Bananera Nacional, un efecto negativo en la producción por un acumulado de lluvias y proyectan para el 2026 una menor disponibilidad de fruta respecto al promedio de años anteriores, lo cual podría provocar una revalorización del producto en el mercado internacional.

Para asegurar que la competitividad del país no se erosione frente a este complejo panorama internacional y local, la Cámara de Exportadores planteó una serie de acciones urgentes en materia de gobernanza, financiamiento, infraestructura y competitividad.

“También, estamos abogando por la incorporación de una Ventanilla Única de Inversión, acceso ampliado a financiamiento de la Banca para el Desarrollo, seguridad jurídica en jornadas laborales excepcionales, estabilidad cambiaria para mitigar fluctuaciones del colón, y sostenibilidad fiscal sin afectar la productividad, incluyendo incentivos fiscales para innovación y formalización laboral”, destacó Víctor Pérez, presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica.