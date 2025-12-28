Economía y Política

Dispositivos médicos, piña y banano encabezan la lista de los productos más exportados

El primer bien acapara en un 48% el total de las ventas externas a octubre de este año, con respecto al mismo período del año anterior

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Los dispositivos médicos, la piña y el banano encabezan la lista de los diez productos más vendidos de enero a octubre del 2025, según datos de la Promotora de Comercio Exterior.








