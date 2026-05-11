Economía y Política

¿Doble salario y pensión de expresidente? Lo que la ley dice sobre el caso de Rodrigo Chaves

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Por Redacción EF

Rodrigo Chaves dejó la Presidencia de la República el 8 de mayo de 2026 y, en un movimiento sin precedentes recientes en Costa Rica, fue nombrado ese mismo día ministro de la Presidencia y de Hacienda en el gobierno de Laura Fernández. La pregunta que de inmediato surgió fue inevitable: ¿cobrarán dos salarios ministeriales más una pensión de expresidente?








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Rodrigo Chaves
Redacción EF

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