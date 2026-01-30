¿Dónde le toca votar? Estas son 4 formas de saber su centro de votación para las elecciones de 2026

Para estas elecciones presidenciales del 1.º de febrero de 2026, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ofrece varias vías oficiales para saber exactamente en qué centro y mesa le corresponde votar. Se las resumimos a continuación:

TSE ofrece guía para saber dónde vota. (Cortesía)

Consulta en línea

Ingrese a www.tse.go.cr y diríjase a “Elecciones y Partidos” → “Elecciones Nacionales 2026” → “Votante informado” → “¿Dónde votar?”. O entre directamente en este enlace.

Digite su número de cédula tal como aparece en el documento y el sistema le mostrará su nombre, provincia, cantón, distrito, centro de votación, número de junta y número de elector, además de un mapa con la ubicación del recinto.

Llamada y otros servicios

Llame gratis al 1020 desde cualquier teléfono; digite su número de cédula seguido de # y una grabación le indicará todos los datos de su centro de votación.​

Por medio de un mensaje de texto (SMS) puede conseguir la misma información que se puede obtener realizando la llamada telefónica. Envíe un mensaje desde un teléfono celular al 1020 con el número completo del documento de identidad (con ceros incluidos) y el sistema automáticamente le remitirá los datos del lugar de votación.

También puede revisar los avisos impresos con código QR que el TSE distribuye en municipalidades, delegaciones de Fuerza Pública, consulados y oficinas regionales, donde es posible corroborar su domicilio electoral.​

Información importante

Las juntas receptoras de votos estarán abiertas de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. en territorio nacional. Recuerde que para votar es indispensable presentar su cédula de identidad vigente.

El padrón electoral definitivo para las Elecciones Nacionales 2026 está integrado por 3.731.788 votantes y puede consultarse en la página del TSE.

___

Este artículo fue publicado por un editor de ‘El Financiero’ asistido por un sistema de inteligencia artificial.