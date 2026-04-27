Economía y Política

Dos recursos ante la Sala IV cuestionan el corazón legal del Polo Turístico Papagayo; los explicamos

La Sala IV tiene en sus manos dos acciones de inconstitucionalidad que podrían reconfigurar lo qué está permitido hacer en el Polo Turístico de Papagayo. Le explicamos qué normas están en entredicho, por qué se paralizaron las talas en Guanacaste y cuáles son las implicaciones posibles.

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Por Pablo Fonseca

Para mediados de abril, la presencia de maquinaria en el Golfo de Papagayo, en Guanacaste, encendió las alarmas de organizaciones ambientalistas y comunidades vecinas, que denunciaban el inicio inminente de trabajos para un nuevo proyecto hotelero en la zona.








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Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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