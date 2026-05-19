Dunkin’ sigue expandiéndose y abrirá otro local en Costa Rica; conozca dónde estará

Dunkin’, la cadena estadounidense especializada en donas y café, sumará un nuevo establecimiento en Costa Rica.

El lugar escogido es el cantón central de San José.

La Sabana fue la zona seleccionada para la próxima apertura de la marca, que ya prepara su llegada a Plaza Vía América, frente a la agencia Nissan, en Sabana Norte.

Construcción de Dunkin' Sabana. (Tatiana Soto Morales/Tatiana Soto M.)

Aunque las obras avanzan en el sitio y el inmueble ya exhibe la imagen corporativa de la franquicia, todavía no existe una fecha confirmada para la inauguración.

Con esta nueva apertura, la cadena elevará a 12 su número de puntos de venta en Costa Rica desde su llegada al país en 2024. Solo en la provincia de San José, la marca alcanzará ocho establecimientos.