Dunkin’ sigue expandiéndose y abrirá otro local en Costa Rica; conozca dónde estará

Dunkin’, la cadena estadounidense especializada en donas y café, sumará un nuevo establecimiento en Costa Rica.
Dunkin’, la cadena estadounidense especializada en donas y café, sumará un nuevo establecimiento en Costa Rica.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.