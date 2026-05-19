Economía y Política

Dunkin’ sigue expandiéndose y abrirá otro local en Costa Rica; conozca dónde estará

La marca de donas y café acelera su crecimiento en Costa Rica con un nuevo local que ya se encuentra en construcción

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Por Tatiana Soto Morales

Dunkin’, la cadena estadounidense especializada en donas y café, sumará un nuevo establecimiento en Costa Rica.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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