Economía y Política

Economista de la OCDE señala los dos grandes retos de Costa Rica para poder crecer más

Expertos destacan el impacto de las reformas impulsadas durante el proceso de adhesión a la OCDE, aunque advierten que la productividad futura dependerá de mejoras en dos áreas clave.

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Por Tatiana Soto Morales

Costa Rica cumplió en mayo pasado cinco años como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un aniversario que encuentra al país en una posición marcada por contrastes: avances económicos significativos, pero también desafíos estructurales clave.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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