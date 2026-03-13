EE. UU. abre investigación contra Costa Rica por falta de normas sobre trabajo forzoso; la consecuencia podrían ser más aranceles

Estados Unidos (EE. UU.) abrió una investigación contra Costa Rica por la presunta ausencia de normas específicas para prevenir actos y políticas vinculadas al trabajo forzoso.

El proceso fue iniciado por la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés) y busca determinar si los bienes que importa Costa Rica podrían estar relacionados con prácticas de explotación laboral.

“Estas investigaciones determinarán si los gobiernos extranjeros han tomado las medidas suficientes para prohibir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso y cómo la falta de erradicación de estas prácticas abominables afecta a los trabajadores y las empresas estadounidenses”, explicó Jamieson Greer, embajador de la USTR, en un comunicado.

La investigación, que incluye a otros 59 países, se sustenta en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974. Dicha normativa aborda las prácticas extranjeras desleales que afectan al comercio estadounidense.

La pesquisa, que incluye a otros 59 países, se fundamenta en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esta normativa faculta al gobierno estadounidense a investigar y responder ante prácticas comerciales extranjeras consideradas desleales o perjudiciales para el comercio de ese país.

Si la USTR concluye que estas prácticas afectan el comercio estadounidense, las implicaciones pueden ser la imposición de aranceles adicionales.

El análisis que está realizando la USTR examina si las acciones, políticas o prácticas de un país extranjero son irrazonables o discriminatorias y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. (La Nación/Creada con IA)

Siguientes pasos

La USTR ya solicitó consultas con los gobiernos relacionados con las investigaciones.

Las personas interesadas deben presentar sus comentarios por escrito, solicitar su comparecencia en la audiencia y un resumen del testimonio, antes del 15 de abril de 2026.

La USTR realizará audiencias sobre estas investigaciones el 28 de abril de 2026.

De acuerdo con Greer, “estas investigaciones determinarán si los gobiernos extranjeros han tomado las medidas suficientes para prohibir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso y cómo la falta de erradicación de estas prácticas abominables afecta a los trabajadores y las empresas estadounidenses”.