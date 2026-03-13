Economía y Política

EE. UU. abre investigación contra Costa Rica por falta de normas sobre trabajo forzoso; la consecuencia podrían ser más aranceles

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos analiza si las políticas del país permiten la importación de bienes vinculados con explotación laboral

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Por Tatiana Soto Morales

Estados Unidos (EE. UU.) abrió una investigación contra Costa Rica por la presunta ausencia de normas específicas para prevenir actos y políticas vinculadas al trabajo forzoso.








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Trabajo forzosoCosta RicaEstados Unidos
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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