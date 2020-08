Durante el mes de agosto se habilitará el acceso a las playas y lagos de lunes a domingo de las 5:00 a.m. a las 9:30 a.m. en cantones en alerta naranja y de las 5:00 a.m. a las 2:30 p.m. en cantones en alerta amarilla, con medidas de distanciamiento de 1,8 metros respetando las burbujas sociales.