Economía y Política

El abismo generacional: Los jóvenes se refugian en la indecisión mientras los mayores de 50 años sostienen al oficialismo de cara a las elecciones 2026

Por Redacción EF

La edad se ha convertido en la frontera más nítida de la política costarricense de cara a las elecciones de 2026. Un análisis detallado de la última encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo-UNA) revela dos países electorales distintos conviviendo en el mismo padrón: uno joven, escéptico y mayoritariamente indeciso; y otro maduro, decidido y volcado hacia la continuidad del gobierno actual.








Elecciones 2026
