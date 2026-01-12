Economía y Política

El alquiler se come su prima: por qué es hoy más difícil pasar de inquilino a propietario

Por Redacción EF

El obstáculo principal para comprar casa ya no es solo el precio de las propiedades, sino el alto costo de esperar por una. Para miles de familias, la capacidad de acumular la prima bancaria está siendo absorbida mes a mes por su propio techo. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2024, el gasto en alquileres ha sufrido un aumento drástico que compite directamente contra la liquidez del hogar, convirtiendo el arrendamiento en una barrera financiera que aleja, cada vez más, la posibilidad de convertirse en propietario.








