Economía y Política

El Banco Mundial analizó lo que pasa con la economía de Costa Rica en medio de los tensiones globales y esto fue lo que encontró

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Por Redacción EF

En su más reciente informe insignia Perspectivas Económicas Globales, el Banco Mundial ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento económico para Costa Rica hacia el cierre de este año.








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Banco Mundial
Redacción EF

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