El cambio en el trámite de la visa que anunció hoy la Embajada de Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos anunció una importante actualización en el proceso de solicitud de visas de no inmigrante que entrará en vigor el próximo 1 de octubre de 2025.

El cambio principal elimina la exención de entrevista para la mayoría de los solicitantes, lo que significa que casi todas las personas, incluidos los niños menores de 14 años y los adultos mayores de 79, deberán programar y asistir a una cita en persona con un oficial consular.

Esta medida representa una modificación sustancial a las políticas anteriores, que permitían a ciertos grupos de edad y a solicitantes de renovación bajo condiciones específicas obtener su visa sin necesidad de una entrevista.

Según la nueva disposición emitida por el Departamento de Estado, la entrevista consular en persona será un requisito indispensable para la adjudicación de visas de no inmigrante.

Excepciones a la nueva normativa

A pesar de la nueva regla general, la Embajada ha detallado una serie de excepciones específicas. Los siguientes solicitantes podrán seguir siendo elegibles para una exención de entrevista:

Funcionarios y diplomáticos: Solicitantes de visas A-1, A-2, C-3 (con excepción de asistentes o empleados personales), G-1, G-2, G-3, G-4 y NATO-1 a NATO-6, así como solicitantes de visas TECRO E-1.

Solicitantes de visas oficiales o diplomáticas.

Renovaciones específicas: Personas que renueven una visa de categoría B-1, B-2, B1/B2 (turismo y negocios), o una Tarjeta de Cruce Fronterizo (para solicitantes mexicanos), siempre que la renovación se realice dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, esta haya sido emitida con validez completa y el solicitante sea mayor de 18 años.

Trabajadores agrícolas temporales: Solicitantes que renueven una visa H-2A dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento, bajo las mismas condiciones de validez completa y mayoría de edad.

Criterios adicionales para la exención

Para calificar para una de las excepciones mencionadas, los solicitantes deben cumplir con criterios adicionales, entre ellos:

Presentar la solicitud en su país de nacionalidad o residencia habitual.

No haber tenido una denegación de visa previa, a menos que esta haya sido superada o perdonada.

No presentar ninguna inelegibilidad aparente.

Es importante destacar que, incluso si un solicitante cumple con los criterios de exención, los oficiales consulares conservan la autoridad de requerir una entrevista en persona en cualquier caso que lo consideren necesario.

Esta actualización anula y reemplaza la disposición sobre exención de entrevista que fue emitida el 25 de julio de 2025.

La Embajada insta a todos los solicitantes a consultar las páginas web oficiales de las embajadas y consulados para obtener información detallada sobre los procedimientos actualizados y los requisitos específicos antes de iniciar su trámite.