Economía y Política

El cantón de Puntarenas queda retratado por su desempeño en competitividad: vea lo que reveló la UCR

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Por Mathew Chaves

Puntarenas obtuvo un puntaje de 46,14 en el Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024 elaborado por la Universidad de Costa Rica y presentado en mayo del 2026, resultado que colocó al cantón en la posición 49 de 82 territorios evaluados a nivel nacional.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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