El cantón de Puntarenas queda retratado por su desempeño en competitividad: vea lo que reveló la UCR

Puntarenas obtuvo un puntaje de 46,14 en el Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024 elaborado por la Universidad de Costa Rica y presentado en mayo del 2026, resultado que colocó al cantón en la posición 49 de 82 territorios evaluados a nivel nacional.

El estudio universitario clasificó al cantón porteño dentro de la categoría de competitividad media, con rezagos visibles en infraestructura, innovación y desarrollo empresarial frente a territorios de la Gran Área Metropolitana (GAM).

La investigación también advierte una diferencia estructural entre los cantones periféricos y aquellos ligados a los principales polos de inversión y servicios del país.

Pilar económico

El pilar económico registró una calificación de 42,12 puntos y mostró una tendencia a la baja respecto al periodo anterior.

Indicadores destacados:

Exportaciones por trabajador: 70,91 puntos.

70,91 puntos. Consumo eléctrico per cápita: 37,62 puntos.

37,62 puntos. Metros cuadrados de construcción por km²: 32,41 puntos.

32,41 puntos. Egresos municipales per cápita: 27,52 puntos.

El indicador de exportaciones por trabajador fue el componente económico más sólido del cantón. Sin embargo, los niveles de construcción y gasto municipal reflejaron menor dinamismo frente a otros territorios urbanos del país.

El informe también registró una disminución en los egresos municipales per cápita, variable que mide la capacidad de gasto e inversión de los gobiernos locales.

Pilar gobierno

El apartado de gobierno alcanzó apenas 35,56 puntos, uno de los resultados más bajos del estudio para Puntarenas.

Indicadores destacados:

Días para conceder patentes comerciales: 83,93 puntos.

83,93 puntos. Ingresos municipales per cápita: 57,19 puntos.

57,19 puntos. Participación en elecciones municipales: 30,55 puntos.

30,55 puntos. Gasto en red vial cantonal por kilómetro: 20,8 puntos.

20,8 puntos. Gasto municipal no administrativo per cápita: 27,43 puntos.

27,43 puntos. Participación en elecciones presidenciales: 24,72 puntos.

El indicador relacionado con trámites comerciales sobresalió positivamente. La calificación alta implica menores tiempos para otorgar permisos y licencias municipales.

No obstante, el cantón mostró rezagos en inversión vial y participación electoral, especialmente en comicios presidenciales.

Datos del Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2025 del Consejo de Promoción de la Competitividad señalaron además que Puntarenas obtuvo resultados muy altos en trámites digitales municipales y permisos de construcción.

Pilar infraestructura

Infraestructura obtuvo 46,62 puntos, aunque con resultados muy desiguales entre servicios básicos y estado vial.

Indicadores destacados:

Porcentaje de viviendas con acceso a agua potable: 94,8 puntos.

94,8 puntos. Porcentaje de llamadas completadas: 60,71 puntos.

60,71 puntos. Porcentaje de viviendas con internet: 49,92 puntos.

49,92 puntos. Porcentaje de cobertura 3G y 4G: 46,05 puntos.

46,05 puntos. Porcentaje de velocidad 3G y 4G: 36,84 puntos.

36,84 puntos. Viviendas con acceso a electricidad por km²: 25,48 puntos.

25,48 puntos. Porcentaje de vías tratadas y pavimentadas: 12,53 puntos.

La principal brecha del cantón apareció en la red vial. El indicador de vías tratadas y pavimentadas fue uno de los más bajos registrados en todo el estudio nacional.

Incluso, Puntarenas presentó la peor calificación del país en conectividad y estado de vías cantonales dentro del ICN 2024.

Aunque Puntarenas concentra infraestructura estratégica como Puerto Caldera y terminales turísticas, el ICC 2024 evidenció brechas persistentes en innovación, red vial y acceso empresarial. (Rafael Pacheco Granados)

Pilar empresarial

El pilar empresarial obtuvo 29,85 puntos, consolidándose como uno de los principales focos de rezago competitivo del cantón.

Indicadores destacados:

Índice de concentración de actividades: 98,66 puntos.

98,66 puntos. Índice de competencia: 16,07 puntos.

16,07 puntos. Potencial de exportación alcanzado por empresas: 4,15 puntos.

4,15 puntos. Número de entidades financieras por km²: 0,53 puntos.

El estudio mostró una economía altamente concentrada y con baja diversificación empresarial.

La presencia de entidades financieras físicas también fue prácticamente inexistente dentro del territorio evaluado, lo que limita acceso a crédito y servicios financieros para actividades locales.

El potencial exportador empresarial fue otro de los indicadores críticos del cantón, con apenas 4,15 puntos.

Pilar laboral

El componente laboral alcanzó 61,69 puntos, uno de los resultados relativamente más altos para Puntarenas.

Indicadores destacados:

Especialización de trabajadores en servicios e industria: 85,18 puntos.

85,18 puntos. Población económicamente activa (PEA): 76,08 puntos.

76,08 puntos. Matrícula terciaria: 72,94 puntos.

72,94 puntos. Cobertura de inglés en primaria: 68,86 puntos.

68,86 puntos. Cobertura de educación secundaria: 35,43 puntos.

35,43 puntos. Tasa de crecimiento del empleo formal vs. PEA: 31,62 puntos.

La especialización laboral fue el principal punto fuerte del cantón dentro de este apartado.

Sin embargo, el crecimiento del empleo formal mostró una calificación mucho menor, lo que evidencia dificultades para absorber laboralmente a parte de la población activa.

Pilar innovación

Innovación fue uno de los pilares más débiles del estudio, con apenas 38,33 puntos.

Indicadores destacados:

Porcentaje de escuelas y colegios con internet: 69,25 puntos.

69,25 puntos. Porcentaje de matrícula terciaria en ciencias y tecnología: 45,75 puntos.

45,75 puntos. Exportaciones de alta tecnología: 0 puntos.

El resultado de cero puntos en exportaciones de alta tecnología evidenció la ausencia de actividad tecnológica exportadora relevante dentro del cantón.

Además, el estudio detectó retrocesos tanto en conectividad educativa como en matrícula ligada a áreas científicas y tecnológicas.

El Índice de Competitividad Cantonal identificó rezagos importantes en infraestructura, especialmente en la red vial, uno de los indicadores con menor calificación para Puntarenas dentro de la evaluación nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Pilar calidad de vida

Calidad de vida fue el pilar mejor calificado de Puntarenas, con 68,85 puntos.

Indicadores destacados:

Mitigación y prevención ambiental municipal: 88,62 puntos.

88,62 puntos. Robos y asaltos por 10.000 habitantes: 81,31 puntos.

81,31 puntos. Habitantes por Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis): 68,31 puntos.

68,31 puntos. Tasa de homicidios por 100.000 habitantes: 58,33 puntos.

58,33 puntos. Esperanza de vida: 47,65 puntos.

El desempeño ambiental contrastó fuertemente con otros cantones analizados previamente en el ICC, especialmente territorios urbanos de la GAM que registraron calificaciones mucho menores en mitigación ambiental municipal.

Aun así, otras fuentes externas al ICC, como el ICN 2025, advirtieron problemas importantes de seguridad y sostenibilidad en el cantón, incluyendo altas tasas de homicidios y bajos niveles de aprovechamiento de residuos.