Economía y Política

El caso de Ofelia Taitelbaum Yoselewich: ¿por qué la condenaron y por qué ya no está en la cárcel esta importante figura del PLN?

Por Redacción EF

Una de las figuras más prominentes del Partido Liberación Nacional (PLN) en las últimas décadas está nuevamente en el centro del debate nacional. Ofelia Taitelbaum Yoselewich, quien ocupó altos cargos en la función pública costarricense, pasó de cumplir condena en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling a arresto domiciliario este 17 de diciembre, tras 14 meses recluida.








