Economía y Política

El factor Pilar Cisneros: la estrategia de transferencia de capital político para las elecciones de 2026

Por Joel Porras

El apoyo a la administración Chaves Robles ha tenido márgenes de aprobación mayores que los de sus antecesores, pero esa popularidad no se ha fortalecido únicamente por él: la periodista y actual diputada Pilar Cisneros ha sido un elemento clave en la defensa de las ideas de Rodrigo Chaves desde la campaña del 2022... y está siendo de nuevo un factor clave en la campaña de su heredera, Laura Fernández.








