Estilo de vida

¿El fin de la era del salario? Universitarios de Costa Rica ahora priorizan la calidad de vida para elegir dónde trabajar

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Por Redacción EF

El cheque a fin de mes ya no es el rey indiscutible para atraer al talento emergente. Las empresas que apuestan únicamente por una billetera abultada para seducir a las nuevas generaciones están perdiendo terreno frente a una moneda de cambio mucho más valorada en la actualidad: el tiempo y el bienestar.








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Redacción EF

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