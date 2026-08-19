¿El fin de la era del salario? Universitarios de Costa Rica ahora priorizan la calidad de vida para elegir dónde trabajar

El cheque a fin de mes ya no es el rey indiscutible para atraer al talento emergente. Las empresas que apuestan únicamente por una billetera abultada para seducir a las nuevas generaciones están perdiendo terreno frente a una moneda de cambio mucho más valorada en la actualidad: el tiempo y el bienestar.

Según los hallazgos de 2026 del monitor Employer Branding de Merco, la calidad de vida y la conciliación han desplazado oficialmente a la remuneración económica como el factor decisivo para los universitarios a la hora de elegir una empresa para trabajar.

Los datos del reporte muestran un cambio de paradigma radical en tan solo un año. Para el 2026, el 24,3% de los universitarios señala que la calidad de vida —un concepto que incluye flexibilidad y teletrabajo— es su prioridad número uno. Esto representa un salto masivo de 7,3 puntos porcentuales en comparación con el 17,0% que reportaba este mismo factor en 2025.

Universitarios en Costa Rica anteponen la flexibilidad al sueldo, según estudio de Merco 2026 (Shutterstock)

La caída del rey: el salario pasa a segundo plano

Históricamente, el paquete de compensación económica dictaba las reglas del juego en la atracción de talento. Sin embargo, el estudio de Merco revela un claro desgaste de este incentivo entre los más jóvenes.

En 2025, la “Buena retribución y beneficios” lideraba los criterios de elección de los universitarios con un 25,3% de las preferencias.

Para 2026, este factor descendió al 22,8%.

Esta caída de 2,5 puntos porcentuales relegó al salario al segundo lugar de importancia por primera vez frente a la conciliación.

¿Qué más busca el talento joven?

El reporte también detalla cómo se configura el resto de las prioridades para los universitarios que están por ingresar o recién ingresan al mercado laboral:

Formación y desarrollo profesional: Se mantiene como un pilar fuerte, ocupando el tercer lugar con un 19,5% de preferencia en 2026, mostrando un ligero aumento de 0,9 puntos respecto al año anterior.

Se mantiene como un pilar fuerte, ocupando el tercer lugar con un 19,5% de preferencia en 2026, mostrando un ligero aumento de 0,9 puntos respecto al año anterior. Ambiente de trabajo: Un buen clima laboral es el cuarto factor más valorado (11,3%), aunque sufrió una caída de 3,0 puntos porcentuales frente a 2025.

Un buen clima laboral es el cuarto factor más valorado (11,3%), aunque sufrió una caída de 3,0 puntos porcentuales frente a 2025. Innovación y creatividad: Las posibilidades de innovar ganaron terreno, pasando de 2,7% en 2025 a 4,4% en 2026.

Un mensaje claro para Recursos Humanos

Para los gerentes generales y directores de Recursos Humanos, los hallazgos de Merco envían una alerta ineludible: la marca empleadora (Employer Branding) debe reestructurarse. Competir por el talento más joven y prometedor exigirá políticas corporativas reales de teletrabajo, flexibilidad de horarios y respeto por el tiempo personal.

El estudio Merco Talento Costa Rica 2026 se basa en una evaluación de múltiples perspectivas. La investigación integra 20.174 encuestas aplicadas a través de 11 fuentes de información, entre las cuales destacan 16.967 trabajadores, 705 estudiantes universitarios, 1.778 miembros de la población general y 155 expertos en Recursos Humanos.

El análisis cruza valoraciones cuantitativas de satisfacción laboral (en una escala de 0 a 10), la identificación de fortalezas y debilidades corporativas (tanto de la propia empresa como de competidores del mercado), los criterios de elección de empleo en universitarios, así como indicadores objetivos de gestión de personas y presencia digital.