Economía y Política

El impuesto invisible: cómo la carga de enfermedad drena el 4% del PIB de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

En el tablero de la competitividad costarricense, existe un “impuesto” silencioso que no aparece en los estados financieros, pero que golpea directamente la línea de flotación de las empresas y del Estado. De acuerdo con el estudio “Carga Socioeconómica de las principales enfermedades en ocho países de América Latina”, presentado por la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA) y la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma), Costa Rica pierde anualmente el 4,0% de su Producto Interno Bruto (PIB) debido a la carga de enfermedad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
enfermedades
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.