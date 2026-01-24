El lunes 2 de febrero vence el plazo para pagar el impuesto a las personas jurídicas: evite recargos y morosidad

El próximo lunes 2 de febrero vence el plazo para que las sociedades mercantiles, las subsidiarias de casas extranjeras y las empresas individuales de responsabilidad limitada inscritas a enero del presente año paguen, sin recargos, el impuesto a las personas jurídicas del período fiscal 2026.

El segundo adelanto del impuesto sobre la renta vence el 30 de setiembre y aplica una tasa del 8,35% por pagos tardíos (Canva/Canva)

Este tributo es de cumplimiento obligatorio y puede gestionarse 100% en línea mediante el registro de una cuenta IBAN —propia o de un tercero debidamente autorizado—. Para ello, el representante legal de la sociedad debe contar con su usuario activo en el portal institucional del Ministerio de Hacienda.

Quienes prefieran la modalidad presencial pueden realizar el pago en las sucursales del Banco de Costa Rica (BCR) y del Banco BAC con solo indicar el número de cédula jurídica de la sociedad y el nombre del impuesto. En el caso de los extranjeros que no cuenten con cuentas bancarias en el país, podrán designar a un tercero para que realice los trámites en su nombre.

Están exentas las micro y pequeñas empresas inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), así como los pequeños y medianos productores agropecuarios inscritos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y debidamente registrados ante el Ministerio de Hacienda.

Si la sociedad se encuentra omisa en la última declaración del impuesto sobre las utilidades correspondiente a un período vencido, no se podrá realizar el cálculo del tributo y la entidad será clasificada como morosa.

Riesgos de la morosidad

No estar al día con esta obligación generará consecuencias que van más allá de la multa económica. Las sociedades morosas no pueden:

Emitir certificados de personería jurídica ante el Registro Nacional.

ante el Registro Nacional. Contratar con el Estado o instituciones públicas.

o instituciones públicas. Inscribir documentos, como compraventas de bienes, en los registros públicos.

Otros vencimientos en agenda