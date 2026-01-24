Economía y Política

El lunes 2 de febrero vence el plazo para pagar el impuesto a las personas jurídicas: evite recargos y morosidad

El tributo es obligatorio para sociedades mercantiles y subsidiarias de casas extranjeras inscritas a enero de este año

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El próximo lunes 2 de febrero vence el plazo para que las sociedades mercantiles, las subsidiarias de casas extranjeras y las empresas individuales de responsabilidad limitada inscritas a enero del presente año paguen, sin recargos, el impuesto a las personas jurídicas del período fiscal 2026.








