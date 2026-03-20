Economía y Política

El mapa logístico de 2025: Alajuela y Limón lideran el tránsito de mercancías

Las cifras del comercio exterior permiten observar la participación de las principales aduanas y las rutas por donde se movilizan los bienes.

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Por Tatiana Soto Morales

El mapa del comercio exterior costarricense tiene un epicentro claro: Alajuela. La Aduana Santamaría se consolidó en 2025 como el principal nodo de entrada y salida de mercancías del país, al concentrar la mayor proporción tanto de importaciones como de exportaciones.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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