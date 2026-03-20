El mapa logístico de 2025: Alajuela y Limón lideran el tránsito de mercancías

El mapa del comercio exterior costarricense tiene un epicentro claro: Alajuela. La Aduana Santamaría se consolidó en 2025 como el principal nodo de entrada y salida de mercancías del país, al concentrar la mayor proporción tanto de importaciones como de exportaciones.

De acuerdo con las Estadísticas de Comercio Exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), por esta terminal aduanera transitó el 45,8% de las importaciones y el 45,7% de las exportaciones durante el último año, lo que confirma su peso estratégico dentro de la logística nacional.

En términos absolutos, Costa Rica exportó $26.568 millones e importó $27.431 millones en 2025. (CORTESÍA/APM TERMINALS)

El segundo punto aduanero con mayor movimiento de mercancías es Limón. Desde ahí salió el 35,3% de los bienes exportados, mientras que el 28,3% de las importaciones ingresaron por ese mismo puesto de control a lo largo de 2025.

El tercer actor en esta red varía según el flujo comercial. En exportaciones, Peñas Blancas ocupa ese lugar con un 12,2% del total; en contraste, en importaciones la posición la asume Caldera, con una participación del 11,9%.

Sin embargo, el protagonismo cambia cuando se analiza el medio de transporte. Las importaciones ingresan mayoritariamente por vía marítima, mientras que las exportaciones privilegian el transporte aéreo.

La lógica se invierte entre exportaciones e importaciones. Si bien el transporte marítimo es la segunda opción para las ventas al exterior, en el caso de las compras internacionales ese puesto lo ocupa la vía aérea. En otras palabras, ambos flujos intercambian sus principales canales logísticos entre el primer y el segundo lugar.

El transporte por carretera, por su parte, se mantiene como la tercera —y última— alternativa utilizada tanto por exportadores como por importadores.